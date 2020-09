Protestatarii, goniţi cu gaze lacrimogene pentru ca Trump să-şi poată face o poză în faţa unei biserici

Forţele de ordine din SUA au folosit gaz lacrimogen şi gloanţe de cauciuc pentru a îndepărta protestatarii din piaţa Lafayette, aşa încât preşedintele Donald Trump să poată face o poză în faţa unei biserici ce se află în apropierea casei Albe, scrie Business Insider.

Protestatarii au fost goniţi din parc în jurul orei 6.30 după amiaza, cu puţin înainte de discursul lui Trump.

Potrivit Associated Press, „în timpul discursului lui Trump, se puteau auzi explodând grenade cu gaz lacrimogen”. În zona din preajma bisericii Saint John, ce se află în apropierea pieţei Lafayette, aerul era încărcat de gaz lacrimogen atunci când s-a adunat presa, după ce Trump s-a oprit. Oamenii tuşeau şi se sufocau.

Here's the moment where police fired teargas into a crowd of peaceful protesters in Lafayette Park, just minutes before Trump's address in the Rose Garden. pic.twitter.com/KPjxMKdDyx