Protestatarii i-au cerut lui Donald Trump „să elibereze” Hong Kong-ul. Mii de oameni au fluturat steaguri americane

Protestatarii din Hong Kong au solicitat intervenţia directă a ui Donald Trump pentru a-i ajuta să încheie confruntarea lor de peste trei luni cu guvernul. "Preşedinte Trump, vă rog eliberaţi Hong Kong-ul", scria pe unul dintre bannerele afişate în faţa consulatului, potrivit CNN.

Pro-democracy activists rally outside the US consulate in Hong Kong as they try to ramp up international pressure on Beijing following three months of huge and sometimes violent protests https://t.co/aFHggS4FGz pic.twitter.com/g6BeejRj1b