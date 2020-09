PROTESTE. Apple îi avertizeaza pe hoţii din Statele Unite: Sunteţi urmăriţi!

Magazinele Apple, abia redeschise după pandemie, au devenit, deloc surprinzător, ţinta predilectă a hoţilor. Fireşte, Apple a luat măsuri ca să-şi protejeze angajaţii şi, bineînţeles, produsele. Magazinele din marile oraşe au fost închise, iar depozitele lor au fost golite, iar Apple a apelat la funcţia “Find My” ca să localizeze dispozitivele furate.

Pe măsură ce protestele din Statele Unite de după moartea lui George Floyd continuă, inevitabil apar şi cei care vor să profite de haos, iar Apple, ca şi alţii şi-a văzut multe magazine atacate şi jefuite.

Totuşi, înainte de aceste măsuri magazine din Washington D.C., Los Angeles, San Francisco, New York sau Philadelphia, au fost atacate şi jefuite.

Apple a apelat la funcţia “Find My” ca să localizeze dispozitivele furate şi a trimis mesajul:

“Acest dispozitiv a fost dezactivat şi este urmărit. Vor fi afectate autorităţile locale”, în speranţa că unii hoţi vor returna ce au furat.

Ceea ce e foarte puţin probabil să se întâmple, cele mai multe device-uri vor ajunge pe piaţa neagră sub formă de piese de schimb.

Apple store in Portland being looted during protest pic.twitter.com/GqmGCOqRkt