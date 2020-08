Durerea şi furia au pus stăpânire pe libanezii din Beirut. Oamenii dau vina pe autorităţi pentru tragedia petrecută marţi. Au reluat protestele, Se cer demisii. Guvernatorul regiunii a fost alungat cu pietre dintr-un cartier comercial din centrul Beirutulu.Libanezii au pregătit spânzurători simbolice pentru membrii guvernului pe care îi acuză că au facilitat explozia. Forţele de securitate s-au mobilizat înaintea protestului din această seară. La această oră, încearcă să împrăştie manifestanţii cu gaze lacrimogene.

Beirut protests and repression, moments ago, via SVT. pic.twitter.com/TbKSi0Vs0K

The governor of #Beirut was expelled from the Mar Mikhael area#Lebanon pic.twitter.com/yy81xiuL5I