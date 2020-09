Proteste violente la Leipzig. Germania se înscrie pe lista ţărilor europene în care au loc lupte de stradă

Noapte de foc, la propriu, în Leipzig, după ce oamenii legii au decis să evacueze mai multe locuinţe. Sute de oameni au ieşit în stradă şi nu s-au limitat la un simplu marş prin centrul oraşului: au aprins torţe, au incendiat coşuri de gunoi şi au aruncat cu sticle şi pietre în forţele de ordine. Mai multe persoane au fost reţinute, iar 11 poliţişti au fost răniţi în cea de-a treia noapte consecutivă de manifestaţii pe străzile oraşului din estul Germaniei. Cu o săptămână în urmă, tot în Germania, dar la Berlin, aproape 40.000 de oameni au protestat faţă de regulile anti Covid-19.

La aproximativ 1.000 de km distanţă, la Minsk, zeci de mii de oameni au continuat să iasă pe străzi şi să ceară demisia preşedintelui Lukaşenko. Nici la vecinii bulgari nu mai e linişte de ceva vreme. Marea Britanie, Polonia şi Elveţia sunt alte ţări europene în care au avut loc mişcări de stradă. Chiar dacă motivele care au scos oamenii în stradă diferă de la o ţară la alta, pandemia generează o stare de anxietate la nivel global, cred specialiştii.

Claudiu Tufiş, sociolog: Ne aflăm într-o situaţie cu incertitudini crescute iar toate acestea sunt elemente care nu fac decât să contribuie la o stare de anxietate generalizată. Ceea ce poate face ca anumite persoane să fie mai uşor de convins să participe la astfel de evenimente.La diverse forme de protest.

🇩🇪 #GERMANY – 💥 Uprising last night in #Leipzig, #Connewitz district



ℹ 200-300 left-wing extremists dressed in black and hooded have pelted the police and police cars with stones, set fire to garbage cans and set up burning barricades.#AntifaTerroristspic.twitter.com/wPnBO3WFtI