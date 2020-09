Protestul din Bulgaria devine tensionat

Marele protest din Bulgaria devine tensionat. Poliţia a intervenit asupra protestatarilor care au mers în faţa clădirii fostului partid comunist bulgar.

Presa relatează că protestatarii au aruncat cu mere şi ouă în clădire şi că au folosit forţa asupra autobuzelor de poliţie. O persoană chiar a fost reţinută.

Protestul a început încă de la ora 7.00, în Sofia. E un protest naţional, la care sunt aşteptaţi bulgari din toată ţara, nemulţumiţi de premierul care vrea să modifice Constituţia şi pe care îl acuză de corupţie.

The events from the #protest in #Bulgaria today (so far):

* police pepper-sprayed and tear-gassed people at random, including journalists and seniors

* random arrests without an explanation BUT with a good beating

* selective and manipulative media reporting (as usual)#ostavka pic.twitter.com/13aksJAknc