Rafinăriile atacate cu drone în Arabia Saudită. Trump sugerează că SUA sunt pregătite să riposteze

"Aprovizionarea cu petrol din Arabia Saudită a fost atacată. Sunt motive să credem că ştim vinovatul", a declarat Donald Trump.

"Statele Unite sunt pregătite, în funcţie de verificările efectuată, însă aşteptăm ca Arabia Saudită să ne transmită cine crede că este vinovat de atacuri şi în ce condiţii trebuie să procedăm", a adăugat liderul de la Casa Albă.

Două instalaţii petroliere din Arabia Saudită au fost afectate de incendii în urma unor atacuri cu drone produse sâmbătă dimineaţă.

Un oficial american de rang înalt, care a vorbit în condiţii de anonimitate, a declarat că „nu există dovezi că atacurile vin din Yemen” şi că acestea au fost lansate, cel mai probabil, din Iran sau Irak.

