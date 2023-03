Raport: Ucraina a fost al treilea mare importator de arme din lume în 2022. SUA şi Rusia, cei mai mari exportatori

Institutul Internaţional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm, sau SIPRI, a raportat că din 1991, când Ucraina a devenit independentă pe fondul căderii Uniunii Sovietice, până la sfârşitul anului 2021, Ucraina a importat puţine arme.

Dar invazia Moscovei din 24 februarie anul trecut a schimbat în mod semnificativ această situaţie. Doar Qatar - care şi-a intensificat dramatic achiziţiile de arme în ultimul deceniu - şi India au importat mai multe arme în acel an, a precizat SIPRI în raportul său privind transferurile de arme la nivel mondial, notează The Associated Press.

Pieter Wezeman, cercetător senior în cadrul programului SIPRI privind transferurile de arme, a remarcat că, deşi anul trecut transferurile de arme au scăzut la nivel global, "cele către Europa au crescut brusc din cauza tensiunilor dintre Rusia şi majoritatea celorlalte state europene". El a spus că, în urma invaziei Rusiei în Ucraina, statele europene vor să importe mai multe arme, "mai repede".

SIPRI a precizat că exportul de arme a fost mult timp dominat de Statele Unite şi Rusia, cele două ţări fiind cel mai mare şi al doilea mare exportator de arme în ultimele trei decenii.

Cu toate acestea, decalajul dintre cei doi s-a mărit semnificativ, în timp ce cel dintre Rusia şi al treilea mare furnizor de arme, Franţa, s-a redus. Grupul de reflecţie a declarat că este probabil ca invazia Ucrainei să limiteze şi mai mult exporturile de arme ale Rusiei, din cauza nevoii Moscovei de a acorda prioritate aprovizionării propriilor forţe armate şi a cererii scăzute din partea altor state din cauza sancţiunilor comerciale.