Răspuns violent la incidentul care a întrerupt discursul lui Netanyahu. Armata a bombardat poziţii din Fâşia Gaza | VIDEO

Surse apropiate de gruparea Hamas au informat că una dintre poziţii a fost puternic afectată de acest bombardament, însă nicio persoană nu a fost rănită.

Discursul de campanie pe care premierul israelian Benjamin Netanyahu îl susţinea marţi seară în oraşul Aşdod a fost întrerupt după ce două rachete au fost lansate în sudul Israelului din Fâşia Gaza.

Benajmain Netanyahu telling the crowd to evacuate before being taken to a nearby bomb shelter after a number of rockets were fired from the Gaza Strip towards Ashdod#Israel #Gaza pic.twitter.com/G4K5S5Fm7j