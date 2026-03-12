Noul lider al Iranului dă primul mesaj Primul mesaj al liderului suprem al Iranului, Mojtaba Hosseini Khamenei, a fost publicat de presa de la Teheran. Momente ale bombardamentelor de astăzi din Teheran Qatar anunță că interceptează atacurile iraniene Alte evoluții: Ministerul Apărării din Qatar: Am interceptat un atac cu rachete asupra noastră.

Haaretz: au fost identificate explozii de bombe cu dispersie în peste 60 de locații din Tel Aviv, ca urmare a bombardamentelor iraniene de la începutul războiului.

La biroul lui Netanyahu se ia în considerare organizarea în această seară a unei conferințe de presă, pentru prima dată de la izbucnirea războiului, transmite presa de la Tel Aviv. Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat din cauza conflictului Cererea pentru zboruri private din Orientul Mijlociu a crescut puternic de la începutul conflictului dintre SUA, Israel și Iran, în timp ce zborurile comerciale sunt afectate de închiderea spațiului aerian și de atacurile cu rachete și drone. Cei foarte bogați plătesc sume uriașe pentru a părăsi rapid regiunea, arată CNN. Noi atacuri cu drone iraniene în Dubai în această dimineață ONU: Până acum, până la 3,2 milioane de oameni au fost strămutați din casele lor în Iran Criza petrolului se adâncește: Ministrul energiei din Danemarca le-a cerut cetățenilor să reducă consumul de energie și să evite deplasările cu mașina dacă acestea nu sunt absolut necesare, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la petrol și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. Nu este vorba doar de petrol. Aprovizionarea cu 6 mărfuri majore este afectată de războiul din Iran Conform The New York Times , conflictul din jurul Iranului a dus la creșterea prețurilor nu doar la petrol și gaze, ci și la multe alte produse importante pentru economia globală, inclusiv zahăr, fertilizator, aluminiu și heliu. Rusia trimite peste 13 tone Livrarea medicamentelor va fi realizată cu un avion de transport al Ministerului rus pentru Situații de Urgență, iar marfa va fi transferată autorităților iraniene prin Azerbaidjan. IDF anunță un nou val extins de atacuri în Iran Forțele de Apărare ale Israelului anunță că au început o nouă serie extinsă de atacuri în Iran împotriva infrastructurilor regimului. Agenția de știri iraniană ILNA: Vice-ministrul informațiilor iraniene a fost ucis într-un atac israeliano-american. Raport libanez: Iranul nu vrea să înceteze atacurile Raport în ziarul libanez Al-Akhbar: oficiali din Turcia, Egipt, India și Pakistan au contactat Teheranul cerând să înceteze atacurile în Strâmtoarea Ormuz, dar au primit un răspuns ferm conform căruia „securitatea va fi pentru toți sau nu va fi pentru nimeni”. Iranul, capabil să destabilizeze economia mondială chiar și sub bombardamente

Oficialii americani susțin că bombardamentele au slăbit semnificativ capacitățile militare ale Iranului, inclusiv apărarea aeriană, marina și arsenalul de rachete. Cu toate acestea, regimul de la Teheran nu a fost destabilizat.

Ambacuri iraniene încărcate cu explozibili și proiectile necunoscute au lovit șase nave în apropierea Irakului și a Strâmtorii Ormuz, incendiind două cisterne și lăsând un membru al echipajului mort. Transportul maritim în regiune a ajuns aproape inexistent, crescând prețurile globale la petrol și escaladând tensiunile dintre Iran și forțele americano-israeliene.

Reuters: Prețul futures al petrolului Brent a crescut cu 9% ajungând la 100,38 dolari pe baril

Israel atacă în nordul Teheranului, Iranul răspunde

Bombardamente se desfășoară în această dimineață asupra nordului Teheranului. Pe de altă parte, și Iran a lansat atacuri în această dimineață asupra bazelor aeriene israeliene de la Palmachim și Ovda, precum și asupra sediului serviciului de securitate internă Shin Bet, a anunțat armata.

Spania își recheamă oficial ambasadorul din Israel pe fondul tensiunilor diplomatice cu Tel Aviv

Guvernul spaniol a decis să o recheme oficial pe ambasadoarea Spaniei în Israel, Ana Sálomon, formalizând astfel absența unui ambasador la Tel Aviv. Măsura vine pe fondul deteriorării relațiilor dintre cele două țări, după disputele legate de războiul din Gaza și recunoașterea statului palestinian de către Madrid.

UPDATE Petrolul se scumpește din nou în pofida promisiunilor lui Trump și eliberării-record de rezerve

Prețurile petrolului au urcat puternic joi, în tranzacțiile din Asia, semn că investitorii rămân preocupați de riscul unei crize prelungite de aprovizionare, chiar dacă statele membre ale Agenției Internaționale pentru Energie au convenit cea mai mare eliberare coordonată de rezerve strategice din istorie. Brent a urcat spre pragul de 100 de dolari pe baril, iar țițeiul american a avansat puternic, pe fondul temerilor că războiul cu Iranul continuă să lovească fluxurile energetice din Golf.

Potrivit Reuters, Brent a ajuns joi la 99,03 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american WTI a urcat la 93,80 dolari, după noi informații privind atacuri asupra navelor din Strâmtoarea Hormuz și din apele irakiene. Mișcarea vine după o volatilitate accentuată la începutul săptămânii, când piețele au oscilat între speranțele unei dezescaladări și teama că blocajele asupra transportului maritim se vor adânci.

UPDATE Ministerul Apărării din Arabia Saudită afirmă că drona interceptată se îndrepta către câmpul petrolier Shaybah

Arabia Saudită a interceptat joi o dronă care se îndrepta spre câmpul petrolier Shaybah, în contextul în care Iranul vizează din nou această instalație în cadrul campaniei sale de perturbare a piețelor energetice globale.

„O dronă care se îndrepta spre câmpul petrolier Shaybah a fost interceptată și distrusă”, a postat pe X un purtător de cuvânt al ministerului apărării din această țară.

Arabia Saudită a confirmat și miercuri că a interceptat mai multe drone care vizau această instalație, crucială pentru producția de petrol a țării.

UPDATE O dronă a căzut pe o clădire din apropierea portului Dubai Creek Harbour, provocând un incendiu minor, a declarat biroul de presă al orașului.

Autoritățile au evacuat oamenii din clădire ca măsură de precauție înainte de a stinge flăcările.

UPDATE Directorul autorităților portuare irakiene, Farhan Al-Fartousi, a confirmat agenției de știri irakiene INA „salvarea echipajului unui petrolier străin, ținta unui atac în apele teritoriale irakiene”, care a permis salvarea a aproximativ douăzeci de membri ai echipajului.

UPDATE Mai multe explozii au avut loc în cerul de deasupra Ierusalimului în jurul orei 0:35, ora locală, după ce au fost emise alerte privind lansarea de rachete din Iran și activarea sistemelor antirachetă.

Armata israeliană a lansat la rândul ei o „serie de atacuri la scară largă” asupra suburbiilor dens populate ale Beirutului, după ce Hezbollah a lansat ceea ce IDF a descris ca fiind „zeci” de rachete. IDF a afirmat că atacurile au vizat ceea ce a descris ca fiind „infrastructura Hezbollah” în suburbia Dahieh din sudul Beirutului.

Unul dintre cei mai puternici influenceri ai MAGA se întoarce împotriva lui Donald Trump, din cauza războiului din Iran: „Aici este o nebunie. Mulți oameni se simt trădați”

Unul dintre cei mai mari susținători ai lui Donald Trump, celebrul podcaster Joe Rogan, îl critică, în premieră, pe președintele SUA din cauza războiului început în Iran. Rogan îi amintește președintelui SUA că a candidat pe platforma „Fără războaie” și ajuns la putere a declanșat o serie de conflicte militare de neînțeles. Iar baza MAGA „se simte trădată”.

Hezbollah și Iranul au lansat primul atac coordonat împotriva Israelului

Garda Revoluționară Iraniană a confirmat că a lansat un atac coordonat împotriva Israelului împreună cu Hezbollah.

Într-o declarație pentru Nour News, IRGC a afirmat că atacul a implicat lansarea de rachete împotriva Tel Avivului, precum și a „teritoriilor ocupate din Ierusalim, Haifa” și bazelor americane din Iordania și Arabia Saudită.

Anterior, un înalt oficial israelian din domeniul apărării a declarat că Iranul și Hezbollah au lansat un atac comun cu rachete asupra nordului Israelului.

Este pentru prima dată când Iranul și Hezbollah, care operează din Liban, au desfășurat o operațiune comună împotriva Israelului de la începutul conflictului, acum 13 zile.

Știre inițială

Trei cargouri au fost lovite în zonă, după ce Iranul a amenințat că va deschide focul asupra oricărei nave care traversează pasajul strategic, ceea ce echivalează, în practică, cu blocarea acestuia. În cursul ultimelor 24 de ore, forțele americane au anunțat că au lovit zeci de ambarcațiuni iraniene suspectate că pregăteau operațiuni de minare în apropierea strâmtorii.

Pe măsură ce atacurile continuă, Statele Unite au avertizat civilii să evite imediat toate porturile din jurul Strâmtorii Ormuz, susținând că marina iraniană desfășoară operațiuni militare active în zonă. Tensiunile au avut deja efecte directe asupra piețelor internaționale, iar Agenția Internațională pentru Energie și cele 32 de state membre au convenit eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol din rezerve, cea mai mare intervenție de acest fel din istorie.

În plan politic, Donald Trump le-a spus liderilor G7 că deciziile privind războiul au „un impact uriaș asupra lumii”, afirmând totodată că ostilitățile s-ar putea încheia curând și că în Iran „nu mai există practic nimic de lovit”. Președintele american a evitat însă să spună dacă războiul poate fi considerat un succes în cazul în care noul lider suprem al Iranului rămâne la putere.

Între timp, Iranul și Israelul continuă schimburile de foc în întreaga regiune. Israelul a lansat noi lovituri asupra Teheranului și asupra unor combatanți Hezbollah susținuți de Iran în Liban, în timp ce Arabia Saudită, Kuweitul, Emiratele Arabe Unite, Bahrainul, Qatarul și Omanul au raportat atacuri iraniene în cursul nopții.

Noi informații ridică și semne de întrebare asupra unei lovituri anterioare asupra unei școli din Iran, soldată cu peste 165 de morți. Potrivit NBC News, este posibil ca atacul să fi fost bazat pe informații de intelligence americane depășite. În paralel, un oficial iranian a declarat că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în atacurile în care a murit tatăl său și nu a mai fost văzut în public de la numirea sa, în urmă cu trei zile.

În România, Camera Deputaților și Senatul au votat în ședință comună cererea venită din partea președintelui Nicușor Dan ca Statele Unite ale Americii să disloce temporar pe teritoriul României echipamente militare și forțe americane, în contextul războiului în desfășurare din Iran. Ședința plenului reunit a fost cu scandal, Opoziția a anunțat că nu votează din cauza caracterului secretizat al documentului și pentru că în principiu vrea „pace”.