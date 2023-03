UPDATE 08:00 Ucraina: odată cu războiul, importurile de arme în UE au dublat în 2022

Importurile de arme în Europa aproape s-au dublat în 2022, datorită livrărilor masive către Ucraina, care a devenit a treia cea mai mare destinaţie din lume, potrivit unui raport al Institutului Internaţional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), publicat ieri. În creştere cu 93%, importurile au crescut, de asemenea, din cauza creşterii cheltuielilor militare ale mai multor state europene, cum ar fi Polonia şi Norvegia, care se aşteaptă să se accelereze în continuare, potrivit studiului de referinţă. „Invazia a provocat într-adevăr o creştere semnificativă a cererii de arme în Europa, care nu şi-a arătat încă puterea deplină şi care, după toate probabilităţile, va duce la o creştere suplimentară a importurilor”, a declarat Pieter Wezeman, coautor al raportului.

UPDATE 07:00 ISW: Zaharova admite că au avut loc lupte la Kremlin

Potrivit buletinului zilnic al think tank-ului american Institute for the Study of War (ISW), Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a ministrului de externe, ar fi confirmat că există „lupte interioare” în cercurile Kremlinului şi că „se pare că Putin nu le poate rezolva”.

Purtătorul de cuvânt al Afacerilor Externe, cu ocazia unui forum desfăşurat la Moscova, ar fi spus că Kremlinul nu poate repropune abordarea stalinistă a controlului central al informaţiilor interne ruseşti din cauza luptelor neprecizate dintre „elitele” Kremlinului.

Potrivit lui ISW, aceste afirmaţii susţin unele aprecieri ale aceluiaşi think tank cu privire la deteriorarea regimului rus şi la dinamica controlului spaţiului informaţional. Ar exista „lupte interioare între membri-cheie ai cercului interior al lui Putin; Putin a cedat spaţiul informaţional unei varietăţi de actori cvasi-independenţi; Putin este aparent incapabil să ia măsuri decisive pentru a recâştiga controlul asupra spaţiului informaţional”.

Potrivit ISW, nu este clar de ce Zaharova a mers atât de departe încât să facă aceste afirmaţii, dar este posibil să fi vrut să „reducă aşteptările bloggerilor militari naţionalişti cu privire la capacitatea Kremlinului de a da coerenţă unei singure naraţiuni şi poate chiar o politică unificată”.

UPDATE 06:30 Zelenski: 1.100 de soldaţi ruşi ucişi în Bahmut din 6 martie

„În mai puţin de o săptămână – din 6 martie – numai în sectorul Bahmut”, soldaţii ucraineni „au reuşit să elimine peste 1.100 de soldaţi inamici, ceea ce reprezintă pierderi ireversibile ale Rusiei lângă Bahmut”, a a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul său de aseară, adăugând că ruşii au înregistrat „cel puţin 1.500” de răniţi. În plus, zeci de unităţi de echipamente inamice au fost distruse şi peste zece depozite de muniţii ruseşti au fost arse.

UPDATE 05:00 - Oraşul Vuhledar a fost bombardat cu muniţie incendiară de către Rusia

UPDATE 3:06 - Saakashvili este pe moarte

Fostul preşedinte al Georgiei susţine că a fost otrăvit şi că „este pe moarte”.

Mikheil Saakashvili a declarat pentru Sky News: „Sunt în pat tot timpul, oasele mele se dezintegrează şi îmi provoacă dureri chinuitoare”.

UPDATE 1:41 -Lukaşenko vizitează Iranul pentru a discuta despre relaţiile bilaterale

Dictatorul Alexandru Lukaşenko a sosit la Teheran, Iran, pe 12 martie pentru a se întâlni cu liderii iranieni, potrivit serviciului de presă din Belarus. Se pare că vor discuta despre relaţiile bilaterale ale ţărilor cu un „accent pe comerţ şi cooperare economică”, inclusiv industrie, agricultură, transport şi logistică.

Şeful Wagner recunoaşte că forţele ucrainene luptă cu înverşunare în Bahmut

Evgheni Prigojin, şeful companiei militare private ruseşti Wagner, a recunoscut că soldaţii ucraineni luptă cu înverşunare în Bahmut, spunând că acesştia "luptă pentru fiecare metru".

Într-un nou mesaj audio postat duminică pe pagina sa de Telegram, Prigojin a declarat: "situaţia din Bahmut este foarte dificilă, inamicul luptă pentru fiecare metru. Cu cât ne apropiem mai mult de centrul oraşului, cu atât luptele sunt mai grele, cu atât mai multă artilerie lucrează împotriva noastră şi mai multe tancuri".

"Ucrainenii aruncă rezerve nesfârşite", a adăugat Prigojin, conform CNN.

SBU confirmă identitatea prizonierului ucrainean executat

Oficialii serviciilor de informaţii ucrainene au confirmat identitatea prizonierului de război care a strigat "Glorie Ucrainei!" înainte de a fi executat într-un videoclip viral pe reţelele de socializare.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a stabilit că acesta era un lunetist din Batalionul 163 al Brigăzii 119 de tancuri din regiunea Cernihiv, Oleksandr Matsiyevsky.

SBU a ajuns la această concluzie după ce a comunicat cu familia şi camarazii de arme ai lunetistului, precum şi după ce a procesat materiale foto şi video, au declarat oficialii.

"Acesta este un adevărat Erou care, chiar şi privind în faţa morţii, a demonstrat lumii întregi ce înseamnă caracterul şi invincibilitatea ucrainenilor", a declarat şeful SBU, Vasyl Malyuk, într-o declaraţie pe site-ul lor. "Aceşti apărători sunt cei care ne apără astăzi ţara, ceea ce înseamnă că inamicul va fi învins cu siguranţă. Pentru că Marea Victorie a Ucrainei este alcătuită din faptele eroice ale unor oameni precum Oleksandr Matsiyevsky. Glorie eroului! Glorie eroilor! Glorie Ucrainei!"

Rusia continuă asaltul asupra oraşului Bahmut

Trupele ruseşti au continuat să atace duminică oraşul Bahmut din estul Ucrainei, a transmis armata ucraineană într-o actualizare.

Oraşul Sloviansk, situat la aproximativ 59 de kilometri nord-vest de Bahmut, a fost, de asemenea, lovit, a precizat Statul Major General al Serviciilor Armate ale Ucrainei în comunicat.

"În cursul zilei trecute, inamicul a lansat un atac cu rachete asupra unei instalaţii de infrastructură civilă din Sloviansk, regiunea Doneţk. Inamicul a efectuat, de asemenea, patru lovituri aeriene şi a tras de aproximativ 20 de ori cu sisteme de rachete cu lansare multiplă", se arată în actualizare.

Sloviansk se numără printre oraşele menţionate de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în această săptămână ca potenţiale ţinte ale Rusiei dacă Bahmutul cade.

"Înţelegem că după Bahmut ruşii ar putea merge mai departe. Ar putea merge la Kramatorsk, ar putea merge la Sloviansk, ar fi un drum deschis pentru ruşi după Bahmut către alte oraşe din Ucraina, în direcţia Doneţk", a declarat preşedintele.

Nu au existat progrese confirmate ale forţelor ruseşti în Bahmut, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, dar imaginea exactă a ceea ce se întâmplă în oraşul asediat din estul ţării este dificil de stabilit.