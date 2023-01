„Avem informaţii că, de Crăciunul Ortodox, ruşii pregătesc atacuri teroriste asupra bisericilor din teritoriile ocupate temporar. Îi invit pe cetăţeni să fie atenţi şi, dacă este posibil, să se abţină de la vizitarea locurilor aglomerate”, este alarma trasă pe Telegram de vicepremierul ucrainean Irina Vereşciuk, citată de presa ucraineană, în ciuda armistiţiului unilateral de 36 de ore decis de Moscova de Crăciun.

„Am avut o conversaţie telefonică cu cancelarul german Olaf Scholz. Am mulţumit pentru pachetul puternic de apărare, care include câteva zeci de vehicule Marder şi sistemul Patriot. Am discutat despre continuarea cooperării pentru a consolida armata ucraineană”. Acest mesaj a fost scris pe Twitter de către preşedintele ucrainean.

Hackerii legaţi de grupul cunoscut sub numele de „Cold River” au încercat, între lunile august şi septembrie, să străpungă sistemele a trei laboratoare naţionale de cercetare nucleară din Statele Unite, Brookhaven, Argonne şi Lawrence Livermore, potrivit site-ului Guardian. În acea perioadă, Vladimir Putin a ameninţat că va folosi arme nucleare, pentru a apăra teritoriul Rusiei.

Letonia se va angaja să „consolideze rezistenţa Moldovei” împotriva ameninţărilor pe care le reprezintă Rusia şi să coopereze în procesul său de integrare europeană. Acest lucru a declarat ministrul de externe al Letonia, Edgars Rinkēvičs, la finalul întâlnirii bilaterale cu omologul său moldovean, Nicu Popescu, desfăşurată ieri la Riga. În cadrul întrevederii lor, cei doi miniştri au discutat despre relaţiile bilaterale dintre Letonia şi Moldova, integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, impactul agresiunii ruse împotriva Ucrainei asupra Moldovei şi alte probleme de actualitate legate de situaţia securităţii din regiune, inclusiv criza energetică şi cea a migraţiei.

Rinkevičs a subliniat că Letonia îşi va pune la dispoziţie abilităţile şi experienţa pentru a întări capacitatea de răspuns a Moldovei la atacurile hibride şi dificultăţile din domeniul aprovizionării cu energie pe care ţara se confruntă de la începutul conflictului din Ucraina. Letonia a fost, în ordine cronologică, ultima ţară baltică vizitată de ministrul Popescu. Anterior, Estonia şi Lituania şi-au exprimat un interes puternic pentru cooperarea cu Moldova, în special în domeniile digitizării şi securităţii cibernetice.

Rusia a bombardat Kramatorsk, în ciuda încetării focului anunţată ieri de Kremlin, a denunţat preşedinţia ucraineană, după ce şi Moscova a acuzat forţele Kievului că au atacat poziţii ale armatei sale în ziua în care a intrat în vigoare armistiţiul unilateral de 36 de ore pentru Crăciunul Ortodox.

Ucraina, ambasada Rusiei: trimiterea de vehicule blindate din Germania este un pas spre escaladare

Ministerul rus al Apărării spune că forţele ucrainene continuă să bombardeze aşezările şi posturile militare, după ce Rusia a introdus încetarea focului, a declarat purtătorul de cuvânt Igor Konaşenkov. „În ciuda respectării de către forţele ruse la încetarea focului astăzi, 6 ianuarie, de la ora 12, ora Moscovei, regimul de la Kiev a continuat să bombardeze aşezările şi poziţiile trupelor ruse”, a spus el.

„Întâlnire online cu prim-ministrul suedez Ulf Kristersson. Am vorbit în detaliu despre situaţia din prima linie şi riscurile escaladării acesteia, precum şi despre nevoile de bază ale Ucrainei de a-şi consolida forţele de apărare. Ne aşteptăm ca sub preşedinţia suedeză a Consiliului UE să putem începe negocierile privind aderarea Ucrainei. Acesta este un puternic motivator pentru armata noastră şi o dorinţă comună a societăţii noastre. Credem că va fi un stimulent puternic pentru unitate în cadrul UE. Sunt recunoscător pentru asistenţa umanitară şi îl invit pe Ulf Kristersson să continue dialogul pe toate domeniile în timpul unei întâlniri personale la Kiev”.

Turcia nu exclude o escaladare a războiului din Ucraina în următoarele luni şi, de asemenea, din acest motiv, îşi va continua eforturile intense „pentru a începe un proces de negociere complet, de la încetarea focului la schimbul de prizonieri, la exportul de cereale şi la securtiatea nucleară”, a explicat purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei turce, Ibrahim Kalin.

Un pompier din Herson a murit în urma unui atac aerian al ruşilor. Atacul s-a produs cu o oră înainte de intrarea în vigoare a armistiţului anunţat de preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. Atacul a vizat o staţie de pompier.

Agenţia de ştiri de stat Tass relatează că oficiali instalaţi de Moscova în autoproclamata Republică Populară Doneţk (RPD) au scris pe un canal Telegram că "şase obuze de calibru 155 mm au fost trase" de "tunuri de artilerie NATO de 155 mm".

Sirenele de raid aerian s-au declanşat vineri în mai multe zone din Ucraina, în ciuda încetării temporare a focului anunţată de ruşi. Totuşi, încă nu au fost raportate atacuri cu rachete şi drone. Localnicii sunt sfătuiţi să nu participe la slujbele de Crăciun pe rit vechi.

Armistiţiul de 36 de ore anunţat joi de preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a intrat în vigoare. Totuşi, ucrainenii nu au acceptat propunerea ruşilor deoarece se tem că este o capcană.

Imaginile realizate miercuri dezvăluie distrugeri extinse ale clădirilor, locuinţelor, infrastructurii şi câmpurilor din Bakhmut şi din apropiere, a declarat compania de tehnologie spaţială Maxar.

Image claims to show satellite view of outskirts of Artyomovsk-Bakhmut, Donetsk Republic as ground totally cratered like moon from bomb and artillery impacts.

