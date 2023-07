Tinerii ucraineni de sex masculin, care împlinesc 18 ani anul acesta, se confruntă cu o decizie pe viaţă sau pe moarte. Să rămână în Ucraina şi să-şi rişte viaţa pentru a-şi apăra ţara de agresiunea Rusiei sau să plece şi să rişte închisoarea?

În discursul său video de noapte, liderul ucrainean a spus că a vorbit cu conducerea militară într-o întâlnire.

Discuţia s-a concentrat pe sistemul de apărare ucrainean şi distrugerea logisticii ruseşti.

Între timp, preşedintele ucrainean scrie pe Twitter că Ucraina este pregătită pentru a adera la Uniunea Europeană.

I held a meeting on the European Union and our integration. This year we are to start negotiations on membership. 🇺🇦 is fully prepared for this - we are doing what is necessary on our part. And we are doing everything possible to ensure that the 🇪🇺 is also fully prepared. Exactly… pic.twitter.com/aDlwbiMe9W