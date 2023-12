Războiul Israel - Hamas. Biden spune că Netanyahu trebuie să schimbe guvernul. Israelul pierde sprijinul global / Adunarea Generală a ONU a votat o cerere de încetare imediată a focului în războiul dintre Israel şi Hamas / 153 de ţări au votat pentru. România s-a abţinut. SUA au votat împotrivă

UPDATE Adunarea Generală a ONU a votat o cerere de încetare imediată a focului în războiul dintre Israel şi Hamas / 153 de ţări au votat pentru. România s-a abţinut. SUA au votat împotrivă

Adunarea Generală a ONU a cerut marţi o încetare imediată a focului în războiul dintre Israel şi Hamas, după ce mai mult de trei sferturi din cei 193 de membri au sprijinit această măsură, care a fost respinsă săptămâna trecută de Statele Unite în Consiliul de Securitate.

WSJ: Israelul începe să inunde tunelurile Hamas

Armata israeliană a început să inunde cu apă din mare tunelurile Hamas din Gaza. Wall Street Journal scrie acest lucru, citând oficiali americani anonimi şi adăugând că procesul ar putea dura, probabil, săptămâni.

Unii oficiali ai administraţiei Biden au spus că procesul ar putea ajuta la distrugerea tunelurilor, unde Israelul crede că gruparea militantă ascunde ostatici, luptători şi muniţii, a raportat Jurnalul.

Alţi oficiali şi-au exprimat îngrijorarea că apa de mare ar putea pune în pericol aprovizionarea cu apă dulce a Gazei, a relatat ziarul.

Biden descurajează Israelul

Preşedintele SUA, Joe Biden, a declarat marţi că Israelul pierde sprijin din cauza bombardamentelor "nediscriminatorii" din Gaza şi că Benjamin Netanyahu ar trebui să-şi schimbe guvernul de orientare dură, expunând o nouă fisură în relaţiile cu premierul israelian.

Comentariile lui Biden, făcute în faţa donatorilor pentru campania sa de realegere din 2024, au fost cele mai critice de până acum la adresa modului în care Netanyahu a gestionat războiul Israelului din Gaza, potrivit Reuters.

Ele reprezintă un contrast puternic cu susţinerea literală şi politică a liderului israelian manifestată la câteva zile după atacul militanţilor Hamas din 7 octombrie asupra sudului Israelului.

"Securitatea Israelului se poate baza pe Statele Unite, dar în acest moment are mai mult decât Statele Unite. Are Uniunea Europeană, are Europa, are cea mai mare parte a lumii ... Dar încep să piardă acest sprijin prin bombardamentele nediscriminatorii care au loc", a declarat Biden.

Comentariile lui Biden au deschis o nouă fereastră în discuţiile sale private tranşante cu Netanyahu, cu care are divergenţe profunde de zeci de ani.

Biden a făcut aluzie la o conversaţie privată în care liderul israelian a spus: „Aţi bombardat Germania, aţi aruncat bomba atomică, au murit mulţi civili.'"

Biden a spus că a răspuns: "Da, de aceea toate aceste instituţii au fost înfiinţate după cel de-al Doilea Război Mondial pentru a se asigura că nu se va mai întâmpla din nou... să nu facem aceleaşi greşeli pe care le-am făcut noi la 11 septembrie. Nu există niciun motiv pentru care trebuia să ne aflăm într-un război în Afganistan".

Represaliile Israelului la atacurile Hamas au provocat 18.000 de morţi, potrivit oficialilor din Gaza, 50.000 de răniţi şi au creat o criză umanitară.

Biden se va întâlni cu familiile ostaticilor Hamas

Preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, se va întâlni mâine cu familiile ostaticilor americani răpiţi de Hamas în timpul atacului din 7 octombrie asupra Israelului. Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru CNN.

Întâlnirea va avea loc la Casa Albă. Mai multe familii de ostatici sunt la Washington săptămâna aceasta pentru a susţine personal ca administraţia Biden şi guvernul israelian să lucreze mai mult pentru a-i elibera cei dragi.

Potrivit Casei Albe, şapte bărbaţi americani şi o femeie sunt daţi dispăruţi de la începutul războiului. Până acum, patru americani au fost eliberaţi, o fetiţă de 4 ani şi trei femei. Biden se întâlnise deja cu mai multe rude ale acestora pe Zoom.