UPDATE Hackerii israelieni susţin: am blocat pompe de benzină în Iran

Un grup de hackeri, deja identificaţi ca fiind legaţi de Israel, susţin că au paralizat benzinăriile din Iran printr-un atac cibernetic. Times of Israel relatează ştirea. Grupul cunoscut sub numele de „Gonjeshke Darande” sau „Vrabie prădătoare”, susţine că a dezactivat „majoritatea pompelor de benzină din Iran”. „Acest atac cibernetic este răspunsul la agresiunea Republicii Islamice şi a aliaţilor săi din regiune”, se arată în declaraţii. „Khamenei, jocul cu focul are un preţ”, atacă „Gonjeshke Darande”, care şi-a revendicat anterior responsabilitatea pentru un atac cibernetic asupra marilor companii siderurgice iraniene. La acea vreme, corespondenţii militari israelieni au sugerat că Israelul se afla în spatele atacului cibernetic.

UPDATE Mesaj SOS scris pe foaie cu resturi de mâncare

UPDATE Hamas: 110 decese în ultimele 24 de ore, în Gaza

Se pare că 110 palestinieni au fost ucişi în Fâşia Gaza în ultimele 24 de ore de către Forţele de Apărare Israelului (IDF). Ministerul Sănătăţii al guvernului Hamas a anunţat acest lucru într-o notă. „Au fost 50 de martiri în atacurile ocupaţiei asupra caselor din Jabalia”, ridicând numărul morţilor în zonă de duminică la 110, se arată în comunicat.

UPDATE Secretarul american al Apărării, Austin, va sosi astăzi în Israel

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, va sosi astăzi în Israel pentru a aflat detalii cu privire la progresul războiului pe fondul unei rupturi între preşedintele american Joe Biden şi premierul israelian Benjamin Netanyahu. După cum a raportat un oficial de la Pentagon, Austin vrea să „înţeleagă foarte clar autoevaluarea” instituţiei de securitate israeliene pentru a trece la următoarea fază a conflictului. Discuţiile lui Austin se vor concentra pe „evaluarea campaniei până în prezent, a etapelor operaţionale specifice care trebuie îndeplinite”, a spus oficialul Pentagonului.

UPDATE Explozie în apropierea unei nave, în largul coastei Yemenului

Operaţiunile comerciale maritime din Regatul Unit (UKMTO) au raportat o explozie în apropierea unei nave care traversează strâmtoarea Bab El Mandeb, în largul coastei Yemenului.

UPDATE Secţia de naşteri a spitalului Nasser din Khan Yunis, lovită / Surse palestiniene: O fetiţă ucisă

Potrivit surselor palestiniene citate de Haaretz, un atac de artilerie israelian a lovit maternitatea şi secţia de pediatrie a spitalului Nasser din Khan Yunis, în sudul Fâşiei Gaza. Potrivit mărturiei, o fetiţă a fost ucisă în atac.

UPDATE Fuga din infern

UPDATE Patru soldaţi israelieni ucişi, numărul morţilor creşte la 126

Armata israeliană (IDF) a dat publicităţii numele a încă patru soldaţi ucişi în operaţiunile din Gaza, ridicând numărul soldaţilor ucişi în ofensiva terestră împotriva Hamas la 126. Aceştia sunt: ​​Urija Bayer, în vârstă de 20 de ani, care a murit din cauza rănilor suferite în luptele din sudul Gazei pe 14 decembrie 2023; Liav Aloush, în vârstă de 21 de ani, ucis ieri în lupta în sudul Fâşiei, precum şi Etan Naeh, 26 de ani, şi Tal Filiba, 23 de ani. Times of Israel relatează despre aceştia.

UPDATE Atacul la o tabără de refugiaţi din Gaza, 25 de morţi

Bilanţul morţilor în urma unui atac israelian asupra taberei de refugiaţi Nuseirat din Gaza este de cel puţin 25 de morţi. Printre aceştia se numără zece membri ai unei familii. Acest lucru a fost raportat de Al Jazeera, prezent la faţa locului cu o echipă, la scurt timp după raidul care a avut loc aseară.