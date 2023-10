Purtătorul de cuvânt militar al Israelului a declarat că ţara a reuşit să identifice 97 de persoane luate ostatice în Fâşia Gaza.

Israelul a declarat anterior că până la 150 de persoane au fost luate atunci când teroriştii Hamas au lansat atacul lor surpriză.

Hamas a declarat că a ascuns ostaticii în "locuri sigure şi tuneluri" în Gaza.

Militanţii au ameninţat că îi vor ucide dacă Israelul va bombarda casele fără avertisment.

Cadavrele civililor ucişi de militanţii Hamas au prezentat "semne de tortură", a declarat preşedintele Israelului.

Isaac Herzog a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că pentru anchetatori rănile au fost "diferite de tot ceea ce au văzut vreodată".

Cinci membri ai unei familii au fost găsiţi legaţi împreună, toţi îmbrăţişaţi, împuşcaţi şi apoi arşi, a spus el.

Secretarul de stat american Antony Blinken a aterizat joi la Tel Aviv, în cadrul unui turneu mai amplu în Orientul Mijlociu, pentru a arăta solidaritatea Washingtonului cu Israelul după atacul comis de Hamas şi pentru a încerca să stingă conflictul.

Înaltul diplomat american va încerca, de asemenea, să contribuie la eliberarea ostaticilor răpiţi de Hamas - dintre care unii sunt americani - şi la eliberarea în siguranţă a civililor din Gaza din enclava dens populată, înaintea unei posibile invazii terestre israeliene.

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat că lucrează cu "toată puterea" pentru a elibera toţi ostaticii, în strânsă coordonare cu Israelul, şi că va colabora cu puterile regionale în încercarea de a împiedica extinderea violenţelor.

"Sunt în strânsă legătură cu preşedintele egiptean Sisi, care are canale în Gaza. Voi vorbi astăzi cu preşedintele Turciei, Erdogan, şi îl voi primi pe emirul Qatarului", a declarat el. "Toţi trei pot juca un rol important în reducerea intensităţii conflictului"

Cincisprezece palestinieni au fost ucişi şi mai mulţi au fost răniţi într-un atac aerian israelian în Gaza, a anunţat joi radioul Hamas Aqsa.

Bilanţul victimelor din Gaza se ridică la peste 1.200 de persoane.

Forţele aeriene israeliene au anunţat pe X că au ucis în cursul nopţii un agent de rang înalt al Hamas. Într-o pereche de tweet-uri, FAI a scris: ”În cursul nopţii de joi, Forţele Aeriene au lansat un val de atacuri cu scopul de a continua să afecteze forţa de comando a organizaţiei teroriste Hamas cunoscută sub numele de "Nachaba", atacând cartierele generale operaţionale care au fost folosite de agenţii care s-au infiltrat sâmbăta trecută în aşezările Otaf.”

”De asemenea, avioanele Forţelor Aeriene l-au ucis pe Muhammad Abu Shamla, un agent operativ de rang înalt din cadrul formaţiunii navale Hamas din Brigada Rafah. De asemenea, casa lui Abu Shamla era folosită pentru a depozita arme navale destinate efectuării de operaţiuni teroriste împotriva Israelului.”

Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas se va întâlni vineri cu secretarul de stat american Antony Blinken, a declarat un oficial palestinian la începutul zilei de joi.

Hussein Al-Sheikh, secretarul general al comitetului executiv al Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei, a declarat, de asemenea, pe platforma X, că Abbas se va întâlni joi, la Amman, cu regele Abdullah al Iordaniei.

Peste 338.000 de persoane au fost strămutate din Gaza în timp ce Israelul îşi continuă atacurile aeriene asupra zonei, a declarat ONU.

Au fost tot mai multe apeluri pentru a permite trecerea în siguranţă a medicamentelor în Gaza. Au existat, de asemenea, solicitări pentru un coridor umanitar care să permită palestinienilor să părăsească zona de conflict, unde multe case au fost bombardate şi distruse de raidurile aeriene.

Trecerea Rafah, care este principalul punct de ieşire din Gaza în Egipt, a fost închisă de marţi după bombardamentele israeliene, potrivit oficialilor din Gaza.

Trupele israeliene sunt, de asemenea, masate în apropierea graniţei cu Gaza, pregătite pentru începerea ofensivei terestre.

Atacurile aeriene israeliene asupra Fâşiei Gaza au provocat cel puţin 51 de morţi şi alte 281 de răniţi, potrivit Ministerului Palestinian al Sănătăţii.

Victimele au fost localizate în zonele rezidenţiale Zeitoun, Sabra, Al-Nafaq şi Tel al-Hawa.

Unele dintre victime se află încă sub dărâmături din cauza faptului că accesul salvatorilor este imposibil.

Preşedintele Autorităţii Palestiniene Mahmoud Abbas va merge la Amman pentru a se întâlni cu regele Iordaniei şi cu secretarul de stat al SUA.

Abbas se va întâlni cu Abdullah II şi Anthony Blinken pentru a discuta despre situaţia actuală din Gaza şi despre războiul dintre rezistenţă şi regimul de ocupaţie sionist.

Şeful serviciului diplomatic a subliniat că continuarea acestei situaţii va complica situaţia, iar în mod firesc responsabilitatea consecinţelor ei revine regimului de ocupaţie al Ierusalimului.

Referindu-se la numărul mare de martiri palestinieni şi răniţi ca urmare a atacurilor oarbe ale sioniştilor asupra Gaza, ministrul Afacerilor Externe al Iranului a cerut o întâlnire urgentă a miniştrilor de externe ai ţărilor Organizaţiei Cooperării Islamice.

Ministrul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite a subliniat că va discuta această problemă cu ţările arabe cu privire la desfăşurarea reuniunii miniştrilor de externe ai Organizaţiei Cooperării Islamice.

Preşedinţii Statelor Unite şi Emiratelor Arabe Unite au discutat despre posibilitatea deschiderii coridoarelor umanitare în zona conflictului palestino-israelian, a informat agenţia de presă WAM.

Qatarul a anunţat oficial că va înceta furnizarea de gaz Israelului dacă vor continuă să bombardeze Gaza.

Statele Unite ridică alerta de călătorie pentru Israel şi Cisiordania la nivelul 3: Reconsideraţi călătoriile din cauza terorismului şi a tulburărilor civile.

