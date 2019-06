„Războiul România - Ucraina din 2022”. Procurorul Şef al Armatei ucrainene convoacă întâlniri de urgenţă, în urma unor videoclipuri privind anexarea unor teritorii de către România

Anatoli Matios, procurorul şef al armatei ucrainene promite să demareze urgent o anchetă cu privire la un video propagandist publicat pe Youtube. Imaginile au fost postate pe 26 mai şi vorbesc despre o posibilă ocupare a unor teritorii vestice şi sudice ale Ucrainei de către România, în anul 2022.

Tensiuni România – Ucraina din cauza unui video de propaganda. Procurorul Şef al Armatei convoacă şedinte de urgenţă Chief Military Prosecutor to investigate news article assuming occupation of Ukraine by Romania in 2022