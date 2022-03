Un primar din Ucraina, dintr-o localitate aflată la 40 de kilometri de Kiev, le-a cerut locuitorilor să plece din oraş. Asta în timp ce corespundentul BBC a auzit o explozie teribilă care a zguduit geamurile hotelului în care este cazat.

Volodimir Zelenski continuă să le vorbească marilor cancelarii. Astăzi a fost în legătură cu Italia.

Reacţia Moscovei nu s-a lăsat aşteptată şi este una ameninţătoare. Totodată, Ucraina se revoltă împotriva ruşilor invadatori. Cetăţenii unui oraş din Ucraina cer ca numele de străzi denumite după personalităţi ale Rusiei să fie şterse. AICI, detalii.

Biden acuză: „Putin evaluează utilizarea armelor chimice şi biologice”. ONU: 925 de civili ucişi de la începutul războiului.

Fundaţiei Navalnî, mai mult de jumătate din echipaj este alcătuit din agenţi ai escortei prezidenţiale, FSO, iar angajaţii au mers netulburaţi în Italia folosind aeroportul din Milano.

Preşedintele SUA avertizează că şeful Rusiei evaluează utilizarea armelor chimice şi biologice, în timp ce ONU informează că 925 de civili au fost ucişi de la începutul războiului din Ucraina, adică de pe 24 februarie.

Potrivit Fox News, doi membri ai FSB, serviciile secrete ruse, care trebuiau să pregătească terenul pentru invazia rusă a Ucrainei, se află în arest la domiciliu.

La Moscova, Aeroportul Sheremetyevo şi-a trimis aproape jumătate dintre angajaţi în „vacanţă forţată” pe fondul unei scăderi accentuate a traficului aerian după introducerea sancţiunilor occidentale.

Aeroportul este deservit de aproximativ 15 mii de angajaţi iar acum aproximativ 40-47% stau acasă.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat, luni seară, că a discutat cu omologul său din Franţa, Emmanuel Macron, şi cu premierul Olandei, Mark Rutte, despre coordonarea poziţiilor la reuniunile Alianţei Nord-Atlantice, Uniunii Europene şi Grupului G7.

Preşedintele SUA, Joseph Biden, a afirmat, luni seară, că omologul său rus, Vladimir Putin, nu se aştepta la reacţia puternică şi unită a Occidentului faţă de invazia rusă în Ucraina, subliniind că statele NATO din regiune şi armata ucraineană au primit resurse militare suplimentare.

Sute de mii de civili sunt blocaţi în Mariupol, cel mai grav oraş bombardat de ruşi. Chiar dacă Rusia i-a somat pe locuitorii oraşului asediat să renunţe, autorităţile ucrainene îndeamnă populaţia la rezistenţă şi refuză să cedeze teritoriul.

NOW - Biden: Times have shifted, "New World Order" coming.pic.twitter.com/avTzRxOLA3