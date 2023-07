„Forţele ucrainene au alungat trupele ruse din poziţiile lor de lângă Andriivka, în sectorul Bahmut, şi continuă să avanseze la nord şi la sud de Bahmut”, a declarat purtătorul de cuvânt al Statului Major al Forţelor Armate ucrainene, Andri Kovalev, după cum a anunţat postul de televiziune de stat ucrainean Suspilne.

Un nou transport de echipament militar din Spania a pornit spre Ucraina, inclusiv 4 tancuri Leopard 2. Într-un comunicat, Ministerul spaniol al Apărării a declarat că transportul a plecat din portul Santander şi ar trebui să fie predat forţelor armate ucrainene la începutul lunii august. Transportul include: 4 tancuri Leopard 2A4, 10 transportoare blindate M-113, 10 camioane de marfă, 1 vehicul multifuncţional blindat, 5 ambulanţe, dintre care 2 blindate. Spania a trimis deja 6 tancuri Leopard 2 în Ucraina, ca parte a angajamentului de a trimite în total 10 astfel de vehicule. Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat în iulie că Madridul va furniza încă 4 tancuri Leopard 2 Kievului. Un spital de campanie portabil cu capacităţi chirurgicale a sosit in Ucraina duminică, potrivit Ministerului Apărării din Spania.

Forţele ucrainene vor continua să lovească Crimeea ocupată şi podul Kerci care leagă Rusia continentală de peninsula anexată de Moscova, a declarat ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, într-un interviu pentru CNN. „Toate aceste ţinte sunt ţinte oficiale, deoarece le vor reduce capacitatea de a lupta împotriva noastră (şi) vor ajuta la salvarea vieţilor ucrainenilor”, a spus Reznikov. Răspunzând la întrebarea dacă scopul Kievului este dezactivarea definitivă a podului, Reznikov a explicat că este „o tactică normală de a distruge liniile logistice inamice pentru a bloca şansele de a obţine mai multă muniţie, mai mult combustibil, mai multă hrană etc. De aceea vom folosi aceste tactici împotriva lor”. Rusia a lovit în mod repetat oraşul-port sudic Odesa şi regiunea înconjurătoare în ultima săptămână, în timp ce Ucraina şi-a continuat atacurile în Crimeea, inclusiv podul Kerci, săptămâna trecută, lovit pentru a doua oară.

Două persoane au murit, inclusiv un băiat de 10 ani, iar alte 10 au fost rănite în atacurile ruseşti de ieri din regiunea Doneţk, a declarat şeful administraţiei militare regionale, Pavlo Kirilenko, pe Telegram. „Pe 24 iulie, ruşii au ucis doi locuitori ai regiunii Doneţk, în Kostiantynivka. Alte 10 persoane au fost rănite”, a scris Kirilenko, explicând că în jurul orei 19:00, armata rusă a aruncat muniţii cu dispersie asupra unui rezervor din oraş, lovind oamenii care se aflau pe malul lacului de acumulare.

Alarma de raid aerian a declanşat noaptea la Liev şi, de asemenea, în regiunea de nord-vest a oraşului Jytomyr, unde, potrivit presei locale, s-au auzit explozii

Forţele ruse de la centrala nucleară Zaporojie impun ca Reactorul 4 al centralei să intre în stare de „închidere la cald”, încălcând protocoalele de siguranţă, a anunţat agenţia nucleară ucraineană Energoatom, prin Telegram, pe 24 iulie.

„Astfel de acţiuni reprezintă o încălcare gravă a cerinţelor licenţei de operare a acestei instalaţii nucleare”, a comunicat Energoatom. „În prezent, unitatea 4 ZNPP ar trebui să fie operată exclusiv în starea de „închidere la rece”, scrie „The Kyiv Independent”.

Forţele ruse au ocupat centrala nucleară Zaporojie din martie 2022. În iunie 2023, preşedintele Zelenski a avertizat că ruşii au plantat explozibili în centrală.

Statele Unite sunt pe cale să mai trimită Ucrainei un ajutor militar de 400 de milioane de dolari, susţin surse din administraţia Biden. Pachetul include, printre altele, diverse muniţii pentru sisteme de apărare aeriană şi drone de supraveghere. Noul ajutor vine de la arsenalele Pentagonului şi va fi livrat în câteva zile.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică confirmă prezenţa minelor în perimetrul centralei nucleare Zaporojie, aflată sub ocupaţie rusă în sudul Ucrainei. Minele au fost descoperite de experţii ONU în timpul unei inspecţii efectuate ieri ca fiind situate într-o zonă restrânsă între barierele perimetrale interioare şi exterioare ale complexului, şi nu la îndemâna personalului uzinei. „AIEA a aflat de amplasarea de mine în afara perimetrului instalaţiilor şi, de asemenea, în locuri specifice din interior. Echipa noastră a ridicat această constatare specifică cu unitatea şi a răspuns că este o decizie militară şi într-o zonă controlată de armată”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi, într-un comunicat.

Departamentul de Stat al SUA condamnă atacurile Rusiei: „În weekend, am văzut imagini îngrozitoare cu biserici în incendiu şi clădiri rezidenţiale distruse. Astăzi, Rusia a atacat depozitele de cereale de pe malul Dunării. Consecinţele atacurilor Rusiei asupra Ucrainei nu au fost niciodată mai clare”, potrivit unei postări postate pe platforma X.

. @StateDeptSpox condemns Russia’s attacks: Over the weekend, we saw appalling images of burning churches and flattened residential buildings. Today, Russia attacked grain warehouses on the Danube River. The consequences of Russia’s attacks on Ukraine have never been more clear. pic.twitter.com/vKQWmqP0Cy

Tinerii ucraineni de sex masculin, care împlinesc 18 ani anul acesta, se confruntă cu o decizie pe viaţă sau pe moarte. Să rămână în Ucraina şi să-şi rişte viaţa pentru a-şi apăra ţara de agresiunea Rusiei sau să plece şi să rişte închisoarea?

În discursul său video de noapte, liderul ucrainean a spus că a vorbit cu conducerea militară într-o întâlnire.

Discuţia s-a concentrat pe sistemul de apărare ucrainean şi distrugerea logisticii ruseşti.

Între timp, preşedintele ucrainean scrie pe Twitter că Ucraina este pregătită pentru a adera la Uniunea Europeană.

I held a meeting on the European Union and our integration. This year we are to start negotiations on membership. 🇺🇦 is fully prepared for this - we are doing what is necessary on our part. And we are doing everything possible to ensure that the 🇪🇺 is also fully prepared. Exactly… pic.twitter.com/aDlwbiMe9W