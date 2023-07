Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a postat un videoclip pe X în care soldaţii ucraineni spun că au recucerit satul Staromaiorske.

Soldaţii sunt auziţi spunând:

Brigada 35 şi Batalionul de voluntari „Arei” au eliberat satul Staromaiorske. Glorie Ucrainei! Slavă eroilor!

Our South!

Our guys!

Glory to Ukraine!



