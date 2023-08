Există unele rapoarte că până la şapte bombardiere strategice ruseşti zboară deasupra Mării Caspice, în timp ce submarinele şi dronele execută bombardamente asupra Ucrainei, potrivit SkyNews.

Rusia bombardează la această oră Ucraina cu rachete balistice şi rachete hipersonice Kh-47M2 Kinzhal.

Sună sirenele în toată ţara.

Cetăţenii ucraineni sunt îndemnaţi să se adăpostească.

Unele rapoarte indică că forţele ruse trag cu rachete chiar din interiorul teritoriului belarus, ceea ce face Belarusul implicat în mod indirect în războiu.

Acest val intens şi aparent neîncetat de lovituri vine după ce purtătoarea de cuvânt a ministerului rus al Apărării, Maria Zakharova, a promis astăzi o răzbunare rapidă după ce două nave ruseşti au fost atacate ieri de Ucraina în Marea Neagră.

„Nu poate exista nicio justificare pentru astfel de acţiuni barbare, ele nu vor rămâne fără răspuns, iar autorii atacurilor vor fi inevitabil pedepsiţi”, a spus ea.

Este o noapte grea pentru Ucraina. Ruşii atacă constant cu rachete balistice şi hipersonice, iar sirenele sună constant, inclusiv în regiunea Zaporojie, anunţă guvernatorul Yuriy Malashko, cerând cetăţenilor să se îndrepte către adăposturile antiaeriene.

Există alte rapoarte că se petrec atacuri şi în regiunea de coastă Odesa şi în părţi din sudul Ucrainei, precum şi în regiunile Kiev, Vinnutsia, Jytomyr şi Cherkasy, transmite SkyNews.

Un proiectil rusesc dirijat a lovit un centru pentru transfuzie sanguină din comunitatea Kupyanskaya, din regiunea Harkov, a anunţat preşedintele Zelenski pe profilul său de X.

„Sunt morţi şi răniţi. Condoleanţe! Salvatorii noştri sting focul. Aeastă crimă de război spune totul despre agresiunea rusă. Animale care distrug... Învingerea teroriştilor este o chestiune de onoare pentru toţi cei care preţuiesc viaţa".

Russia's guided air bomb against a blood transfusion center in Ukraine. This evening, Kupiansk community in Kharkiv region. Dead and wounded are reported. My condolences! Our rescuers are extinguishing the fire.



