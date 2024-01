Războiul din Ucraina, ziua 684. Cele două lumi ale Rusiei / La Kremlin, femeile protestează pentru că nu li se întorc soţii de pe front: au pus flori roşii la mormântul soldatului necunoscut / La reşedinţa sa, Putin sărbătoreşte Crăciunul ortodox alături de familiile soldaţilor căzuţi / Poet ucrainean căzut pe front

UPDATE Ucraina: explozii la Harkov şi Odesa, alarmă în 7 regiuni

Mai multe explozii au zguduit aseară, în Ucraina, oraşul de est Harkov şi regiunea de sud Odesa. Presa locală a relatat acest lucru. Alarma de raid aerian a fost declanşată şi în orele care au urmat, în regiunile Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Poltava, Sumî şi Cernihiv. Autorităţile din regiunea Harkov spun că trupele ruse au lansat două atacuri asupra capitalei folosind rachete S-300. Guvernatorul Oleh Siniehubov raportează că atacurile au vizat şi oraşul Vovchansk. Armata ucraineană a spus că apărarea aeriană a intrat în funcţiune în regiunea Odesa. Anterior, Forţele Aeriene raportaseră mişcarea unui grup de drone de atac ruseşti care soseau din Marea Neagră.

UPDATE Unicef: încălcările grave la adresa copiilor trebuie să înceteze

Un alt val de atacuri mortale continuă să vizeze copiii din Ucraina. Potrivit informaţiilor, 5 copii au fost ucişi în regiunea Doneţk; 3 copii au fost răniţi în regiunile Dnipropetrovsk şi Herson; o şcoală a fost avariată în regiunea Harkov. Unicef ​​denunţă acest lucru. Munir Mammadzade, reprezentant Unicef ​​în Ucraina, ieri, pe X: „Sunt îngrozit de ultimele ştiri. Cele mai profunde condoleanţe pentru pierderea tragică a copiilor în Ucraina. Gândurile noastre se îndreaptă şi către copiii răniţi şi familiile acestora. Această tragedie cu adevărat devastatoare trebuie abordată imediat. Încălcările grave împotriva copiilor trebuie să înceteze acum!”.

UPDATE Poetul Krivtsov a fost ucis pe front

Poetul ucrainean Maksim «Dali» Krivtsov a fost ucis pe front. Mama lui a făcut acest lucru cunoscut pe Facebook, precum şi scriitorul Libko Deresh. Krivtsov este autorul „Poezii din lacune”, considerată una dintre cele mai bune cărţi ucrainene ale anului 2023, potrivit filialei ucrainene a asociaţiei scriitorilor PEN, relatează Ukrainska pravda. Poetul luptase ca voluntar deja în 2014 şi s-a întors pe front după invazia rusă din 2022.

UPDATE Ministrul japonez la Kiev: suntem hotărâţi să ajutăm Kievul

Şeful diplomatic japonez Yoko Kamikawa, aflat în vizită la Kiev, a declarat că Tokyo este „hotărât” să continue să ajute Ucraina să facă faţă Rusiei. „Japonia este hotărâtă să sprijine Ucraina, astfel încât pacea să poată reveni în această ţară”, a declarat Kamikawa, la o conferinţă de presă, împreună cu omologul său ucrainean Dmytro Kuleba. Conferinţa s-a ţinut într-un adăpost anti-bombă, din motive de securitate.

UPDATE Femeile protestează la Kremlin pentru faptul că soţilor lor sunt la război

Protest în faţa zidurilor Kremlinului ieri după-amiază pentru circa 50 de femei: au depus flori pe mormântul soldatului necunoscut pentru a cere întoarcerea soţilor/partenerilor chemaţi la arme pe frontul ucrainean. Femeile au lăsat flori roşii (garoafe) pe locul simbolic din centrul Moscovei pentru a „atrage atenţia autorităţilor şi a publicului asupra apelului nostru. Am încercat în multe feluri. Am lansat un apel scris către deputaţi, către manageri, către administraţii, dar nu am fost ascultate”, a explicat una dintre ele pentru AFP. Potrivit cifrelor furnizate de preşedintele rus Vladimir Putin, sunt 244.000 de ruşi chemaţi la arme care luptă în prezent în Ucraina dintr-un total de 617.000.

UPDATE Putin sărbătoreşte Crăciunul ortodox alături de familiile soldaţilor căzuţi

Preşedintele rus Vladimir Putin s-a alăturat familiilor militarilor care au murit în războiul din Ucraina, în timpul slujbelor din Ajunul Crăciunului, la reşedinţa sa din Novo-Ogariovo, de la periferia de vest a Moscovei. „Mulţi dintre bărbaţii noştri, băieţii noştri curajoşi şi eroici, sunt războinici ai Rusiei chiar şi acum, în timpul sărbătorilor – cu armele în mână ei apără interesele ţării noastre”, le-a spus Putin familiilor prezente, potrivit serviciului de presă de la Kremlin.

UPDATE Zelenski: Rusia îşi va pierde puterea pe câmpul de luptă imediat ce va pierde controlul asupra cerului

Preşedintele Ucrainei a subliniat că Ucraina trebuie să îşi consolideze apărarea aeriană pentru ca Rusia să nu mai aibă capacitatea de a controla cerul şi, astfel, să se asigure că inamicul îşi pierde puterea pe câmpul de luptă.

Declaraţia a fost făcută de Zelenski în timpul unei conversaţii online cu participanţii la conferinţa naţională anuală suedeză "Societate şi apărare".

"Există o lipsă de apărare aeriană atât pe câmpul de luptă, cât şi pentru apărarea oraşelor ucrainene din întreaga ţară. Au avut loc 500 de lovituri în câteva zile. Da, am reuşit să le respingem pe cele mai multe dintre ele datorită ajutorului partenerilor noştri - mai mult de 70%. Dar acest lucru nu este suficient. Dacă Rusia pierde controlul asupra cerului, îşi va pierde toată puterea pe câmpul de luptă. Nu au altă putere: nu o vedem", a declarat preşedintele Ucrainei.

Zelenski a adăugat că situaţia pe câmpul de luptă este destul de stabilă în acest moment, deşi Rusia continuă să îşi adune trupele şi pierde mulţi soldaţi în.

UPDATE Zelenski s-a întâlnit cu ministrul japonez de Externe: "Japonia este un partener important şi puternic pentru noi"

Preşedintele Volodimir Zelenski i-a mulţumit ministrului japonez de Externe, Yoko Kamikawa, pentru sprijinul acordat de ţara sa Ucrainei, exprimându-şi speranţa pentru continuarea relaţiilor în 2024, în timpul întâlnirii lor de la Kiev.

"Japonia este un partener foarte important şi puternic pentru noi. Sunt încrezător că acest an va fi semnificativ pentru relaţiile noastre", a scris Zelenski pe Telegram.

"Una dintre cele mai bune realizări internaţionale este relaţia noastră cu Japonia", a scris el.

Kamikawa a sosit la Kiev duminică, fiind parte a unei vizite mai ample în Europa. Ea a promis că Administraţia de la Tokyo va oferi 37 de milioane de dolari unui fond NATO pentru echipamente antidronă pentru Ucraina.

Pe 19 februarie, Japonia va găzdui o conferinţă de promovare a reconstrucţiei economice a Ucrainei. Vizita lui Kamikawa implică discuţii cu reprezentanţi ucraineni privind pregătirile pentru eveniment.

Zelenski a declarat că alegerea Ucrainei pentru prima sa vizită internaţională din 2024 "este un semnal foarte important de sprijin pentru poporul ucrainean", potrivit biroului preşedintelui.

În timpul întâlnirii lor, Zelenski a subliniat importanţa acordului ucraineano-japonez privind garanţiile de securitate pentru Ucraina.

"Iniţierea negocierilor cu Japonia privind un acord bilateral de securitate este un pas important. Ne-am angajat să lucrăm activ pentru a semna acest document cât mai curând posibil", a declarat el, citat de biroul său.

ŞTIREA INIŢIALĂ

Casele din Harkov, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, au scăpat duminică de un nou atac cu rachete ruseşti, a declarat primarul într-o postare pe aplicaţia Telegram.

"A aterizat în apropierea unor case rezidenţiale private într-unul dintre cartierele oraşului. Informaţiile preliminare indică faptul că nu există pagube sau victime", a declarat primarul din Harkov, Ihor Terekhov.

El a scris într-o postare anterioară că oraşul Harkov a fost atacat cu rachete şi că au fost auzite mai multe explozii.

Oleh Syniehubov, guvernatorul regional din Harkov, a declarat pe Telegram că rachetele ruseşti S-300 au lovit oraşul Harkov de două ori şi că au fost înregistrate lovituri şi în oraşul Vovchansk, aflat în apropiere, dar că nu au fost raportate victime.

Harkov şi Vovchansk se află aproape de graniţa cu Belgorod, în Rusia. Rusia a promis să riposteze la recentele atacuri cu rachete ucrainene asupra oraşului.