Reacţia Kremlinului după ce Navalny a ajuns în comă la spital, suspect de otrăvire. Înregistrare cu opozantul lui Putin ţipând de durere în avion

Navalny, un critic ferm al preşedintelui Vladimir Putin, este în comă într-un spital din zona Siberiei, după ce a băut o ceaşcă de ceai care conform apropiaţilor săi ar fi conţinut otravă, relatează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat că orice otrăvire va trebui confirmată prin teste de laborator. El a spus că autorităţile sunt gata să ia în considerare orice cerere pentru ca Navalny să fie tratat în străinătate, în cazul în care acesta va fi făcută.

Un corespondent rus de la Radio Europa Liberă a distribuit o filmare atribuită unui martor aflat la bordul avionului în care se afla Navalny. În filmare se aud ţipetele de durere ale acestuia.

And then this video in which the Russian opposition activist is heard howling in pain on board the plane as paramedics rush to his aid. pic.twitter.com/UpOP2oCX1T