Reacţia lui Donald Trump la avertismentul Coreei de Nord privind denuclearizarea: Kim Jong-Un e prea inteligent şi are prea mult de pierdut

"Kim Jong-Un este prea inteligent şi are prea mult de pierdut, de fapt totul, dacă acţionează în mod ostil. A semnat un puternic Acord pentru denuclearizare cu mine în Singapore. Nu vrea să afecteze relaţia specială cu preşedintele Statelor Unite ori să interfereze în scrutinul prezidenţial american din noiembrie", a declarat Donald Trump prin Twitter.

"Coreea de Nord, sub conducerea lui Kim Jong-Un, are un potenţial economic uriaş, dar trebuie să ajungă la denuclearizare, aşa cum a promis. NATO, China, Rusia, Japonia şi întreaga lume, sunt cu toţii uniţi în această problemă", a adăugat Donald Trump.

