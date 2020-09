Reacţia lui Trump după ce Colin Powell a spus că va vota cu Joe Biden: ”Un adevărat cadavru va vota pentru un alt cadavru”

Fostul secretar de stat al SUA, Colin Powell, a criticat aspru modul în care preşedintele Donald Trump se ocupă de protestele antirasisiste, declarând că acesta a „deviat” de la constituţie, relatează BBC News.

Republicanul, fost ofiţer militar de rang înalt, condamnă răspunsul lui Trump, inclusiv ameninţările sale de a folosi armata pentru a înăbuşi tensiunile.

Colin Powell a declarat că va vota în alegerile din noiembrie pentru candidatul democrat Joe Biden. Trump nu rămâne fără răspuns în faţa lui Colin Powell:

”Colin Powell, un adevărat cadavru care a fost foarte responsabil de intrarea noastră în dezastruosul război din Orientul Mijlociu, tocmai a anunţat că va vota pentru un alt cadavru, Adormitul Joe Biden. Nu a spus Powell că Irakul a avut „arme de distrugere în masă?” Nu le-a avut, dar am plecat la RĂZBOI!” a scris Trump pe Twitter.

Pe lângă Powell, George Bush, Mitt Romney şi văduva lui John McCain, Cindy, au anunţat că vor vota împotriva lui Trump.

Colin Powell, singurul american african care până acum a fost preşedintele şefilor de stat Major, s-a alăturat unei liste tot mai ample de foşti înalţi oficiali militari care au lansat atacuri usturătoare asupra preşedintelui Trump.

Powell a declarat duminică la CNN că „Avem o constituţie. Şi trebuie să respectăm această constituţie. Iar preşedintele s-a distanţat de aceasta.”

„Minte despre situaţii, dar scapă pentru că oamenii nu îl vor trage la răspundere”, a mai spus Powell despre Donald Trump.

Powell a afirmat, de asemenea, că retorica preşedintelui este un pericol pentru democraţia americană şi a afirmat, referindu-se la alegerile prezidenţiale din acest an: „Cu siguranţă nu-l pot sprijini în niciun fel pe preşedintele Trump anul acesta.”

„Sunt foarte apropiat de Joe Biden, în sensul politic şi social. Am lucrat cu el timp de 35 – 40 de ani. Şi acum el este candidatul, iar eu voi vota pentru el”, a adăugat Colin Powell.

Powell nu a votat pentru Trump nici în alegerile din 2016.

Colin Powell, a real stiff who was very responsible for getting us into the disastrous Middle East Wars, just announced he will be voting for another stiff, Sleepy Joe Biden. Didn’t Powell say that Iraq had “weapons of mass destruction?” They didn’t, but off we went to WAR!