VIDEO | Regiunea autonomă Seattle arată ca un festival stradal.„Redescoperim bunul simţ. Avem grijă unii de alţii”

Preluarea zonei Capitol Hill din Seattle de către protestatarii Black Lives Matters şi transformarea ei în regiune autonomă a surprins întreaga lume. Deşi iniţial atmosfera a fost una tensionată, cu violenţe între oameni şi forţele de ordine, acum ea este una paşnică asemenea unui festival urban.

Protestatarii şi-au amplasat corturi pe spaţiile verzi şi le-au transformat în grădini. Ziua cântă pe străzi, oferă gratuit mâncare celor aflaţi în perimertru, iar seara dansează şi organizează seri de cinema în aer liber.

După ce zilele trecute Donald Trump i-a numit pe Twitter “terorişti domestici”, acum a criticat, tot pe Twitter, lipsa autorităţilor din Seattle de-şi prelua oraşul înapoi din mâinile “acestor anarhişti”. La aceste postări, protestatarii din interiorul zonei autonome i-au răspuns lui Trump cu video-uri cu activităţile lor paşnice. Trump a ameninţat că va folosi aramata pentru evacuarea zonei. Primarul democrat din Seattle, Jenny Durkan i-a răspuns lui Trump că este neconstituţional şi illegal să trimită armata în Seattle pentru că nu există nicio ameninţare de invazie în oraş.

Deşi arată ca un veritabil festival, protestatarii spun că nu trebuie văzut astfel, ci ca o modalitate de protest pasnic, în care oamenii vor să penalizeze poliţia locală care şi-a întors armele împotriva propriilor cetăţeni.

„Am incercat să implementăm bunul simţ, pentru că trebuie să te respect aşa cum tu trebuie să mă respecţi pe mine. Avem grijă unii de alţii aici, nicio femeie nu este agresată, nimeni nu se bate”, spune un protestatar.

Beautiful art created in Capitol Hill Autonomous Zone in Seattle today #BlackLivesMatter #typography pic.twitter.com/34nfk7ISJY

The No Cop Co-op is getting... huge. pic.twitter.com/KTvPhWvUYM