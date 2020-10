Regulile bugetare stricte vor fi reimpuse după depăşirea fazei critice, avertizează Comisia Europeană

Regulile bugetare stricte stabilite de Uniunea Europeană vor fi impuse din nou după depăşirea etapei critice a crizei generate de pandemie, afirmă Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene responsabil de Afaceri Economice.

"Pactul de stabilitate nu este suspendat. Doar am activat Clauza de excepţie, care, desigur, are efecte importante, astfel că nu le mai trasăm guvernelor indicaţii privind ţintele datoriilor şi ale deficitelor bugetare. Dar această clauză are condiţii clare de scadenţă şi se aplică în cazul unei contracţii economice severe", a declarat Valdis Dombrovskis într-un intrviu acordat cotidianului italian Corriere della Sera.

"Când nu vom mai fi într-o etapă severă de scădere economică, am spus că o vom dezactiva. Nu putem spune când, dat fiind că situaţia este incertă. Vom reveni în toamnă la această temă. Consiliul fiscal european a anunţat recent că această clauză va fi revizuită cel târziu în primăvara anului viitor", a subliniat vicepreşedintele Comisiei Europene.

Întrebat dacă vor fi reintroduse obiective cantitative în domeniul finanţelor publice după depăşirea recesiunii, Valdis Dombrovskis a răspuns: "Da, categoric, aceasta este ideea".