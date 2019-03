Rus reţinut pe un aeroport din Bali cu un urangutan drogat în valiză

Urangutanul de sex masculin, de doi ani, părea că a fost drogat, au anunţat autorităţile, şi a fost depistat în timpul unui control de securitate cu raze X.

"Noi suspectăm că urangutanul a primit un drog care să-l facă să doarmă cât timp era în valiză", a declarat Ketut Catur Marbawa de la Agenţia pentru Conservarea Resurselor Naturale din Bali.

Urangutanii sunt originari din Indonezia şi Malaezia şi se găsesc în sălbăticie pe insulele Sumatra şi Borneo. Unele specii sunt pe cale de dispariţie şi toate sunt protejate.

Cetăţeanul rus, Zhestkov Andrei, care avea şi două şopârle gecko şi alte cinci şopârle vii în bagajul lui, urma să zboare spre Rusia, dar a fost reţinut de poliţie.

