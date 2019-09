Rusia susţine că Uniunea Sovietică a fost forţată să încheie Pactul Molotov – Ribbentrop/ FOTO

"Datorită pactului de neagresiune sovieto-german, războiul a început la frontiere mai avantajoase din punct de vedere strategic pentru URSS şi populaţia de pe aceste teritorii au fost ţinta terorii naziste cu doi ani mai târziu. Sute de mii de vieţi au fost salvate", se afirmă într-un mesaj postat pe Twitter de Ministerul de Externe de la Moscova.

"Semnarea pactului de neagresiune cu Germania a fost o mişcare forţată pentru URSS. A oferit Uniunii Sovietice aproape doi ani să-şi întărească apărarea", se precizează în mesaj.

Pe data de 23 august 1939, Germania nazistă şi Uniunea Sovietică au semnat Pactul Ribbentrop-Molotov, prin care a fost împărţită Europa Centrală şi de Est între cele două puteri. Una din clauzele secrete ale acordului prevedea anexarea de către URSS a regiunii româneşti Basarabia.

