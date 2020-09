Rusia continuă eforturile pentru a influenţa rezultatul scrutinului prezidenţial din Statele Unite, prin acţiuni de afectare a imaginii fostului vicepreşedinte Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, afirmă Christopher Wray, directorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI).

"Evaluarea comunităţii de informaţii este că Rusia continuă încercările de influenţare a alegerilor din SUA, în principal prin ceea ce noi numim acţiuni negative de influenţă străină", a declarat Christopher Wray, în cursul unei audieri în Comisia pentru Siguranţă Internă a Camerei Reprezentanţilor.

"În mod cert, am observat eforturi foarte active ale ruşilor de influenţare a alegerilor americane din 2020 prin ceea ce aş numi influenţe negative în reţelele de socializare online, prin intermediari, prin presa de stat, publicaţii online etc., în efortul de a semăna diviziuni şi dezacorduri şi în principal pentru a-l denigra pe vicepreşedintele Biden şi ceea ce ruşii consideră a fi sistemul antirus", a subliniat directorul FBI, potrivit publicaţiei The Hill.

În urmă cu o lună, Centrul Naţional american pentru Securitate Cibernetică (NCSC) a avertizat că Rusia, China şi Iranul încearcă să influenţeze scrutinul prezidenţial programat în noiembrie. "Înaintea alegerilor din 2020, state străine vor continua să exercite în secret influenţă în încercările de a schimba preferinţele şi perspectivele alegătorilor din SUA, de a schimba politicile, de a accentua disensiunile în SUA şi de a submina încrederea cetăţenilor în procesul democratic", a declarat, la începutul lunii august, William Evanina, directorul Centrului Naţional pentru Securitate Cibernetică (NCSC).

"Evaluarea noastră este că preferinţa Chinei ar fi ca preşedintele Donald Trump, pe care Beijingul îl consideră imprevizibil, să nu câştige alegerile. (...) Apreciem că Rusia utilizează o serie de măsuri pentru a-l denigra pe fostul vicepreşedinte Joseph Biden şi ceea ce consideră a fi sistemul politic antirus. (...) Evaluarea noastră este că Iranul încearcă să submineze instituţiile democratice din SUA, pe preşedintele Donald Trump şi să divizeze ţara înaintea alegerilor din 2020", a precizat William Evanina.

Rusia şi China încearcă să influenţeze rezulatul scrutinului prezidenţial programat în Statele Unite în noiembrie, a avertizat în urmă cu câteva luni Joseph Biden, candidatul democrat la funcţia de preşedinte. "Ştiam dinainte, iar acum vă pot garanta că ştiu, întrucât am început să primesc din nou rapoarte de informare. Ruşii încă sunt implicaţi în tentative de a delegitima procesul nostru electoral", a declarat Joseph Biden. "De asemenea, China şi alţii sunt implicaţi în activităţi menite să ne facă să pierdem încrederea în rezultatul alegerilor", a subliniat Joseph Biden.

Serviciile de informaţii americane au concluzionat că Rusia a încercat să influenţeze rezultatul alegerilor prezidenţiale desfăşurate în SUA în 2016 în favoarea lui Donald Trump, care a câştigat scrutinul.