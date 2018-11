Senatorul republican Ted Cruz, indignat că John Brennan îl susţine pe democratul Beto O'Rourke

Senatorul republican american Ted Cruz l-a criticat, vineri, pe John Brennan, fost director al Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA), pentru susţinerea electorală acordată adversarului său democrat Beto O'Rourke, informează site-ul Axios.com.

50 afişări

"John Brennan - care a recunoscut public că în 1976 a votat pentru candidatul Partidului Comunist în scrutinul prezidenţial, îl susţine acum pe Beto. Brennan a condus CIA în perioada în care noi am subminat şi am slăbit Israelul, am consolidat puterea Coreei de Nord, am ignorat reţeaua teroristă Stat Islamic şi am dat miliarde de dolari Iranului. Oameni de acelaşi fel...", a declarat senatorul Ted Cruz.

Beto O'Rourke, în vârstă de 46 de ani, în prezent membru al Camerei Reprezentanţilor, este candidatul Partidului Democrat din SUA pentru un post de senator din partea statului Texas. Adversarul său în cursa electorală din 6 noiembrie este senatorul republican Ted Cruz.

Conform sondajelor de opinie, Ted Cruz menţine un avantaj limitat în faţa lui Beto O'Rourke.

Fostul director CIA John Brennan, unul dintre criticii preşedintelui Donald Trump, a declarat că Beto O'Rourke "este tipul de individ de care locuitorii statului Texas au nevoie pentru a le fi reprezentate cel mai bine interesele în Senatul SUA". Beto O'Rourke "are integritate, intelect şi caracter, lucruri care nu sunt în abundenţă în Congres. Votaţi-l!", a spus John Brennan, citat de site-ul Politico.com.

În trecut, John Brennan, care nu face parte din niciun partid, a admis că a votat în anul 1976 cu liderul Partidului Comunist din SUA, Gus Hall, care a obţinut 58.992 de voturi în acel scrutin prezidenţial.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.