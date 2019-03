Senatul SUA a anulat starea de urgenţă de la frontiera cu Mexicul/ Donald Trump anunţă că se va opune prin veto

Rezoluţia de anulare a stării de urgenţă a fost adoptată cu 59 voturi pentru şi 41 împotrivă, alături de senatorii democraţi au votat pentru anulare şi 12 republicani.

Camera Reprezentanţilor, controlată de democraţi, a adoptat luna trecută o rezoluţie similară, astfel că decizia congresmenilor de anulare a stării de urgenţă ajunge pe masa preşedintelui Donald Trump, care a anunţat deja că nu va promulga o măsură în acest sens.

“VETO!”, a scris Trump pe Twitter la doar câteva minute după votul din Senat.

"Abia aştept să mă opun prin veto rezoluţia propusă de democraţi, care va deschide frontierele, sporind criminalitatea, traficul de droguri în ţara noastră. Mulţumesc tuturor republicanilor fermi care au votat pentru a susţine securitatea la frontiere şi zidul de care avem cu disperare nevoie", a adăugat liderul american într-un mesaj pe Twitter.

I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL!