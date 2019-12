Sfârşitul unei ere: Fondatorii Google şi-au anunţat retragerea de la conducerea companiei Alphabet. Cine va deveni directorul general

Larry Page, care deţinea funcţia de director general al companiei Alphabet, care deţine Google şi Sergey Brin, preşedintele acesteia, au decis să rămână în continuare acţionari.

"Nu am fost niciodată genul de persoane care să păstreze rolul la conducere şi considerăm că există o modalitate mai bunp de a conduce compania. Alphabet şi Google nu mai au nevoie de doi directori generali şi de un preşedinte", au informat cei doi într-o postare publică.

Directorul general al Google, Sundar Pichai, va prelua de asemenea şi rolul de director general pentru Alphabet.

Google CEO Sundar Pichai is taking over as CEO of Alphabet, too https://t.co/8h1kkDGfik by @anthonyha pic.twitter.com/RxWXon5nWE