O parte însemnată dintre cei care s-au vindecat de Covid-19 au ajuns să se confrunte cu o altă problemă importantă după ce au părăsit spitalele. Peste un sfert dintre cele 1.500 de persoane care au răspuns unui chestionar online au declarat că se confruntă cu o cădere severă a părului.



Simptomul a început să apară la câteva săptămâni după externare din spital. Grace Dudley, o tânără în vârstă de 30 de ani care a stat 10 zile la Terapie Intensivă, a declarat pentru The Sun că a început să-şi piardă părul la scurt timp după ce a învins boala şi a fost externată.



„Am fost la medic ca să îmi examineze părul şi mi-a spus că împi voi pierde cea mai mare parte a părului, dacă nu chiar pe tot. Am întrebat de ce şi mi-a explicat că am fost aproape de moarte când am fost în spital cu Covid, iar corpul meu trece printr-un proces de deces şi a folosit toată energia care ar fi fost necesară pentru menţinerea părului ca să mă ţină în viaţă. Aşa că acum trebuie să cadă tot şi să crească la loc”, a declarat Dudley pentru The Sun.



Theresa Cabrera, o femeie din Statele Unite ale Americii care a avut de asemenea o formă severă a bolii, s-a plâns de acelaşi lucru: „Acum, când îmi fac coadă, este mai puţin de un sfert din părul pe care îl aveam înainte. E oribil”.



Medicii îi avertizează pe cei care au dezvoltat forme grave ale bolii că de fiecare dată când temperatura corporală va depăşi 38 de grade, se vor confrunta cu o cădere masivă a părului pentru că temperatura ridicată întrerupe ciclul de creştere şi regenerare al părului.