Spania prelungeşte starea de alertă pentru a şasea oară. Anunţul prim-ministrului Pedro Sanchez

Conform aceeaşi surse , starea de alertă va fi prelungită până la 21 iunie, a spus Pedro Sanchez în timpul unei videoconferinţe cu guvernatorii regionali, precizând că aceasta ar fi ultima prelungire de termen, dată fiind ameliorarea situaţiei sanitare.

„Mai avem nevoie de o ultimă prelungire de 15 zile a stării de alertă” care trebuia să ia sfârşit la 7 iunie, a declarat premierul socialist într-o conferinţă de presă, exprimându-şi satisfacţia că ţara este “pe punctul de a ajunge într-un port bun” ieşind total din izolare.

Este a şasea prelungire de când a început carantina în peninsula iberică, iar această prelungire ar trebui să fie ratificată miercuri de Camera Deputaţilor.

Numărul deceselor zilnice din Spania a scăzut considerabil fiind situat constat sub 100 după ce în aprilie s-a atins un vârf de 950. În plus Fernando Simon a precizat că anumite decese au fost numărate de două ori, iar anumite persoane despre care se credea că au fost infectate s-a dovedit că nu au avut virusul.

"Am corectat mai mult serii, am validat date, am eliminat cazurile înregistrate de două ori, am eliminat cazurile ce erau considerate posibile infectate şi cazurile suspecte ce nu s-au confirmat", a precizat ministrul în cadrul unei conferinţe de presă.