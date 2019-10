Stare de asediu în Bagdad: Capitala Irakului, afectată de proteste violente în ultimele trei zile | FOTO, VIDEO

Starea de asediu implementată în capitala irakiană, Bagdad, nu are o perioadă determinată şi vine ca urmare a continuării protestelor, începute marţi, împotriva corupţiei, calităţii slabe a serviciilor publice şi a ratei ridicate a şomajului.

Măsuri similare au fost luate de autorităţile irakiene în alte trei oraşe din sudul ţării, Nassiriya, Amara şi Hilla, ca urmare a începerii schimburilor de focuri între protestatari şi forţele de ordine. „Tuturor maşinilor şi indivizilor le este interzis să se deplaseze în Bagdad începând cu ora 5:00 (ora 5:00, ora României), astăzi, joi, şi până la următoarea noutate”, a comunicat premierul irakian Abdul Mahdi.

At least 3 people have died in Baghdad, Iraq after police used live fire and tear gas against protesters. 200+ others have been wounded.



They are among thousands demonstrating against corruption and rampant unemployment. pic.twitter.com/gSlSx4T6BZ