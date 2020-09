Statuia lui Churchill vandalizată la Londra în timpul protestelor anti-rasism. Ce au scris protestatarii cu vopsea

Statuia lui Winston Churchill, premierul britanic în timpul celui de-al doilea război mondial, a fost vandalizată de protestatari în timpul unui marş anti-rasism generat de moartea lui George Floyd.

Protestatarii au scris cu vopsea pe statuia liderului britanic, ulterior poliţiştii realizând un cordon pentru a opri manifestanţii.

Protestele sunt conduse de extremişti de stânga iar autorităţile au avertizat ca oamenii să evite protestele mai ales în contextul pandemiei de coronavirus.

Protestatarii au scris cu vopsea pe statuie ”Churchill a fost un rasist”, ceea ce a atras revolta britanicilor pe Twitter. Winston Churchill a condus cu succes operaţiunile de război ale Marii Britanii în timpul celui de-al doilea război mondial în care a Aliaţii au învins Germania nazistă.

Police now standing by Winston Churchill’s statue after scumbags defaced it. pic.twitter.com/F8IDNIMmAI