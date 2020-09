Statuia unui negustor de sclavi din Bristol a fost aruncată în apă

Aproximativ 10.000 de oameni au venit la Bristol, în Marea Britanie, pentru un protest Black Lives Matter. În centrul atenţiei a intrat statuia lui Edward Colson, un negustor de sclavi şi parlamentar din secolul al XVII-lea, responsabil de aducerea a 100.000 de sclavi din Africa.

Câţiva participanţi la protest au legat frânghii în jurul statuii, au doborât-o iar unul dintre ei si-a pus genunchiul pe gâtul statuii.

Unii participanţi au încercat să atragă atenţia că Edward Colson a fost un cunoscut filantropist, însă li s-a răspuns că banii pe care i-a folosit în actele caritabile au venit din comerţul cu sclavi.

Ulterior, statuia a fost târâtă până în port şi aruncată în râul Avon, în uralele mulţimii.

Pentru scurtă vreme, Google Maps a indicat noua locaţie a statuii, pe fundul râului, după care a revenit la vechiul amplasament, locul în care, acum, statuia nu mai există.

Black Lives Matter protestors in Bristol pulled down a statue of slaver Edward Colston, dragged it through the streets, and threw it into the sea



This is so historic and iconic, I’m in awe #BlackLivesMatterUK pic.twitter.com/JlxzG1e2td