SUA au penalizat două companii din China care au ajutat Coreea de Nord să evite sancţiunile

Statele Unite au sancţionat joi două companii chineze care au ajutat Coreea de Nord să evite sancţiunile internaţionale şi cele impuse de Washington pe fondul programului nuclear, acestea fiind primele sancţiuni în conexiune cu Phenianul, după summitul celor doi lideri, relatează Reuters.

Trezoreria SUA a publicat o listă cu 67 de nave care au fost implicate în transferuri ilicite de petrol rafinat, sau care sunt suspectate că au exportat cărbune din Coreea de Nord.

Departamentul de Trezorerie a identificat cele două companii noi sancţionate ca fiind Dalian Haibo International Freight Co Ltd şi Liaoning Danxing International Forwarding Co Ltd, ambele cu sediul în China.

Decizia interzice orice afaceri ale Statelor Unite cu companiile desemnate şi îngheaţă bunurile acestora din SUA.

Anunţul a fost făcut la câteva săptămâni în urma celui de al doilea summit între preşedintele american Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong-un, care s-a încheiat fără un acord.

