SUA avertizează Israelul referitor la situaţia din Gaza. Ajutoarele militare ar putea fi oprite

Administraţia Biden a transmis Israelului că are la dispoziţie o lună pentru a îmbunătăţi situaţia umanitară din Gaza, altfel riscă să-şi piardă sprijinul militar din partea Statelor Unite, scrie The Times of Israel.