SUA. Un tânăr a rămas fără un ochi după ce a fost lovit de o grenadă, în timpul protestelor

În Indiana, SUA, un tânăr protestatar şi-a pierdut ochiul după ce a fost lovit în faţă cu o grenadă cu gaz lacrimogen în timpul protestelor, relatează Daily Mail.Balin Brake a fost victima evenimentului tragic, care s-a petrcut în jurul orei locale 17.30, în Fort Wayne. După ce a ieşit din operaţie duminică, Brake a declarat pentru DailyMail:

„Protestatarii au fost pe străzi. Poliţia a strigat către noi să ne dispersăm apoi au început să lanseze grenade cu gaze lacrimogene în mulţime. Una m-a lovit şi mi-a ars pantoful. Am început să alerg şi în timp ce m-am întors să văd ce se întâmplă în spatele meu, un alt recipient m-a lovit în faţă. Nu am simţit foarte multă durere, deoarece partea dreaptă a feţei mi-a fost amorţită, dar am ştiut că mi-a afectat ochiul. Nu am putut să văd şi curgea foarte mult sânge.”, a spus tănărul.

„Atacurile asupra jurnaliştilor şi echipelor de firmare arată o lipsă profundă de respect faţă de categoriile profesionale care încearcă să îşi facă meseria şi să documente un eveniment crucial. Aceste exerciţii de intimidare sunt de neacceptat”, a spus Carlos Martines de la Serna, directorul Comiterului de Protecţie a Jurnaliştilor.

From The Local Party: SCCDP: RT chadloder: FORT WAYNE: FortWaynePolice fired tear has canisters at protesters’ heads, hitting Balin Brake (notbalin) in the eye.



Doctors tried to repair his eye but were unable to. He is now permanently blind in that eye… pic.twitter.com/QSyL6RibBw