Sultanul care a închiriat un hotel întreg, de 4 stele în Belgia, timp de două luni. Mesajul primit de clienţi

Un hotel de 4 stele din Belgia şi-a închis porţile pentru vizitatori până la finalul lunii ianuarie, după ce Sultanul din Oman ar fi rezervat întreaga clădire, potrivit The Brussels Times.

Hotelul e situat în centrul oraşului Leuven şi găzduieşte cunoscutul restaurant Tafelrond, care va fi închis de asemenea, până la 1 februarie. Formularele de rezervare online sunt blocate chiar şi pentru zilele de Crăciunului şi Revelion, unele dintre cele mai solicitate date din an.

Nemulţumiţi, clienţii au cerut explicaţii din partea administraţiei hotelului şi au aflat că motivul are legătură cu vizita Sultanului din Oman, Qaboos bin Said al Said, care urmează un tratament la Spitalul din Leuven. Bărbatul în vârstă de 79 de ani ar fi ales să vină în Belgia pentru a beneficia de dotările medicale performante, deşi informaţiile despre problemele sale de sănătate nu au fost făcute publice.

Sultanul Qaboos este monarh absolut în Oman din 1970, când i-a urmat la conducere tatălui său, a relatat The Brussels Times. Este cel mai longeviv lider aflat în funcţie din zona Orientului Mijlociu şi a întregii lumi arabe.

