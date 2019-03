SURSE: UE va exclude Marea Britanie automat în iulie dacă britanicii nu participă la scrutinul european

Ţările Uniunii Europene vor decide excluderea Marii Britanii din Blocul comunitar de la 1 iulie în cazul în care Guvernul de la Londra nu va accepta participarea la scrutinul europarlamentar programat în luna mai, arată un proiect de document al Consiliului UE.

"Apartenenţa Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Uniunea Europeană se va încheia la 1 iulie dacă naţiunea nu va participa la alegerile europarlamentare din luna mai", arată un proiect de document distribuit la o reuniune a ambasadorilor ţărilor UE înaintea summitului Consiliului European din 21-22 martie, informează agenţia de presă italiană ANSA.

Documentul a fost elaborat în contextul în care Guvernul Theresa May se pregăteşte să solicite formal amânarea ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Preşedinţia Franţei a somat vineri Guvernul Marii Britanii trebuie să ofere o poziţie "clară" privind intenţiile în cadrul procedurii Brexit înaintea summitului Uniunii Europene programat săptămâna viitoare. "Guvernul britanic trebuie să ofere o soluţie clară", a transmis Biroul preşedintelui Emmanuel Macron. "Fără claritate, nu este posibilă nicio soluţie", a subliniat Biroul lui Emmanuel Macron, explicând că, dacă actualul proiect de Acord Brexit va fi respins a treia oară, trebuie prezentat "un plan alternativ clar", altfel Marea Briatnie va ieşi din Uniunea Europeană fără niciun acord.

Marea Britanie urma să se retragă din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat, joi seară, planul Guvernului Theresa May de a solicita amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie. Potrivit moţiunii, Guvernul Theresa May va încerca să obţină aprobarea UE pentru amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie dacă Parlamentul britanic va adopta un acord de retragere până miercurea viitoare. Dacă Acordul Brexit va fi respins din nou de Camera Comunelor, Guvernul Theresa May va încerca din nou să obţină amânarea Brexit, dar potrivit termenilor stabiliţi de Uniunea Europeană. Premierul Theresa May a avertizat că, în această situaţie, amânarea Brexit va fi mult mai îndelungată.

Camera Comunelor a respins de două ori Acordul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul. Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană. Theresa May anunţase luni seară că obţinuse clauze juridice pentru garantarea statutului temporar al măsurilor adoptate la frontiera irlandeză.

