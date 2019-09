Sute de adulţi şi copii, eliberaţi dintr-o „casă a torturii” din Nigeria: Ce au găsit autorităţile în clădirea care găzduia o şcoală islamică | FOTO, VIDEO

Şcoala islamică din Kaduna, oraş situat în nordul Nigeriei, suspectată că găzduieşte şi organizează acţiuni împotriva libertăţii personale, a fost supusă investigaţiilor poliţieneşti în urma cărora aproape 500 de persoane de sex masculin, adulţi şi copii, au fost evacuate.

House of Horror in Kaduna! Police rescue over 300 chained inmates in alleged Islamic School …See Photos



Among the inhabitants were children who confess to be abused homosexually, while elderly say they subjected to daily recitation of the Holy Quran and prayers with torture. pic.twitter.com/RBXs4evBZY