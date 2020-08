Tânărul Alexander îţi povesteţe în lacrimi cum a fost bătut într-o închisoare din Belarus

În jur de 1000 de protestatari deţinuţi au fost eliberaţi de autorităţile din Belarus, după ce ministrul de Interne şi-a cerut scuze, public, pentru acţiunile nejustificate ale poliţiei. În oraşul Zohodino, familiile i-au aşteptat cu lacrimi şi urlete. În spatele gratiilor, cei ce au contestat câştigul lui Lukashenko, au fost bătuţi brutal, arată urmele rămase pe picioare sau pe spate. Aproximativ 7.000 de protestatari au fost deţinuţi şi sute răniţi.

Alexander Vilks, protestatar, 19 ani :”Întâi ne-au bătut, apoi ne-au interogat. Veneau şi spuneau „lăsaţi-mă să bat pe cineva, nu am bătut pe nimeni toată ziua”. Apoi le dădeau bâtele şi arătau către cine ar putea fi bătut fără niciun motiv”.

MEDIC VOLUNTAR:”Le-am văzut pe toate. Fracturi ale craniului, nasuri sparte, coaste rupte. De toate”.

Miniştrii de Externe din întreaga Europă s-au reunit, vineri, pentru a discuta ce sancţiuni se vor aplica celor responsabili de violenţe. Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a îndemnat pe aceştia să demonstreze sprijinul UE pentru bieloruşi.

We need additional sanctions against those who violated democratic values or abused human rights in #Belarus.



I am confident today’s EU Foreign Ministers’ discussion will demonstrate our strong support for the rights of the people in Belarus to fundamental freedoms & democracy.