Testare in masă într-un oras din Spania: 70% din populaţie e infectată cu SARS-CoV-2

O testare în masă a avut loc într-un oraş din sudul Spaniei, după ce un test de screening a arătat că 70% din populaţie este infectată cu COVID-19.

Cuevas del Becerro are peste 1,600 de locuitori, aproape toţi, testaţi pentru COVID-19. Printre cei depistaţi se numără chiar primarul, electricienii şi poliţiştii.

„Mi-au trimis un mesaj pentru ziua de vineri, când a fost testarea în masă, dar nu a fost pentru mine, ci pentru soţul meu. Rezultatul a fost negativ, aşa că i-au trimis un mesaj nou astăzi. Asta a fost tot, eu am făcut testul PCR în nas şi în gură, iar acum aşteptăm să vedem”; povesteşte Conchi Perujo Negro.

„Nu am simptome, am venit pentru că testul este pentru toţi. Am venit pentru a putea opri această infectare”; spune şi Ana María Mena, o altă localnică.

Sute de voluntari s-au mobilizat să livreze mâncare celor izolaţi al domiciliu.

„Ne organizăm pe două numere de telefon, unul pentru Whatsapp, iar altul pentru apelurile telefonice, pe care doi oameni din consiliu le vor prelua şi le vor trimite mai departe către protecţia civilă. Tocmai ce am terminat un meeting. Ne vor ajuta să facem livrări acasă, către persoanele care nu pot merge la magazin sau care nu îşi pot părăsi locuinţa”, explică Pedro Niebla Ponze, primarul din Cuevas del Becerro.