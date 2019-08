The New York Times: Noi principii de conduită ale companiilor din SUA/ Acţionarii nu mai sunt totul: managerii firmelor asumă angajamente şi faţă de angajaţi, clienţi şi comunităţi

Grupul Business Roundtable (BRT), o asociaţie a managerilor principalelor companii din SUA, a anunţat luni revizuirea principiului administrării corporative, punându-se accent atât pe beneficiile acţionarilor, cât şi pe cele ale clienţilor, angajaţilor şi comunităţilor, scrie The New York Times.

"Confruntaţi cu amplificarea nemulţumirilor pe plan mondial din cauza schimbărilor climatice, a inegalităţilor veniturilor şi condiţiilor de lucru, o coaliţie de companii majore a pledat luni pentru revizuirea principiului guvernării corporative. Potrivit acestei coaliţii, acţionarii nu înseamnă totul. Directori generali din cadrul grupului Business Roundtable, inclusiv liderii Apple şi JPMorgan, argumentează că firmele trebuie să investească şi în angajaţi; în plus, trebuie să ofere valoare şi clienţilor", comentează editorialiştii David Yaffe-Bellany şi David Gelles într-un articol publicat în cotidianul The New York Times.

Grupul Business Roundtable a anunţat o nouă Declaraţie privind Scopul unei Corporaţii, semnată de 181 de directori generali care asumă angajamentul de a conduce companiile în beneficiul tuturor părţilor - clienţi, angajaţi, furnizori, comunităţi şi acţionari. Începând din anul 1978, grupul Business Roundtable a emis periodic Principii de Guvernare Corporativă. După 1997, toate versiunile documentului afirmau principiile primatului acţionariatului, anume că existenţa companiilor are scopul principal de a servi acţionarii. Anunţul de luni evidenţiază un standard modern de responsabilitate corporativă.

"Visul american este viu, dar se erodează. Companiile mari investesc în angajaţi şi în comunităţi deoarece ştiu că acesta este singurul mod de a avea succes pe termen lung. Aceste principii modernizate reflectă angajamentul ferm al comunităţii de afaceri de a continua să stimuleze o economie în beneficiul tururor americanilor", afirmă Jamie Dimon, preşedintele şi directorul general al JPMorgan Chase & Co. şi preşedinte al grupului Business Roundtable.

"Noua Declaraţie reflectă modul în care companiile pot şi trebuie să funcţioneze astăzi. Afirmă rolul esenţial pe care companiile îl pot juca în îmbunătăţirea societăţii (...)", a declarat Alex Gorsky, preşedintele Johnson & Johnson şi al Comisiei pentru guvernare corporativă din cadrul Business Roundtable.

Declaraţie privind Scopul unei Companii

"Americanii merită o economie care să permită fiecărei persoane să reuşească prin muncă intensă şi creativitate şi să aibă o viaţă plină de sens şi demnitate. Considerăm că sistemul pieţei libere este cel mai bun mijloc de a genera locuri de muncă bune, o economie puternică şi durabilă, inovaţie, un mediu sănătos şi oportunităţi economice pentru toţi.

Companiile joacă un rol esenţial în economie prin crearea de locuri de muncă, stimularea inovării şi prin furnizarea de bunuri şi servicii esenţiale. Companiile produc şi vând produse de larg consum; fabrică echipamente şi vehicule; susţin apărarea naţională; produc alimente; asigură asistenţă medicală; generează şi furnizează energie; şi oferă servicii financiare, de comunicaţii şi alte servicii care stau la baza creşterii economice.

Chiar dacă fiecare dintre companiile noastre individuale are propriul scop corporativ, împărtăşim un angajament fundamental faţă de toate părţile implicate. Ne angajăm:

- să oferim valoare clienţilor noştri. Vom continua tradiţia companiilor americane care deschid drumul în îndeplinirea sau depăşirea aşteptărilor clienţilor;

- să facem investiţii în angajaţii noştri. Acest lucru începe prin recompensarea corectă şi oferirea de beneficii importante. De asemenea, include sprijinirea acestora prin formare şi educaţie care ajută la dezvoltarea de noi abilităţi pentru o lume în schimbare rapidă. Promovăm diversitatea şi incluziunea, demnitatea şi respectul;

- să avem relaţii corecte şi etice cu furnizorii noştri. Suntem dedicaţi să fim parteneri buni ai celorlalte companii, mari şi mici, care ne ajută să ne îndeplinim misiunile;

- să susţinem comunităţilor în care activăm. Respectăm oamenii din comunităţile noastre şi protejăm mediul prin adoptarea practicilor sustenabile în afaceri;

- să generăm valoare pe termen lung pentru acţionari, care furnizează capitalul care le permite companiilor să investească, să se dezvolte şi să inoveze. Avem angajamentul transparenţei colaborării eficiente cu acţionarii.

Fiecare dintre factorii cu care colaborăm este esenţial. Ne angajăm să oferim valoare tuturor, pentru succesul viitor al companiilor noastre, al comunităţilor noastre şi al ţării noastre".

