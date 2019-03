The Sunday Times: Guvernul Theresa May riscă să se prăbuşească ca urmare a impasului privind Brexit

Guvernul Marii Britanii, condus de Theresa May, riscă să se prăbuşească ca urmare a impasului privind Brexit, în condiţiile în care cel puţin 6 membri proeuropeni ai Cabinetului de la Londra ameninţă cu demisia dacă May alege opţiunea unui Brexit fără acord, potrivit publicaţiei The Sunday Times.

