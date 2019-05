TORNADE în Indiana şi Ohio: Un mort şi cel puţin 130 de răniţi / Stare de URGENŢĂ în mai multe regiuni VIDEO

Furtunile s-au aflat printre cele 55 de turbulenţe despre care meteorologii au spus ar putea atinge solul luni în opt state care se întind spre est din Idaho şi Colorado. Marţi, o tornadă mare şi periculoasă a lovit vestul oraşului Kansas, Kansas, la sfârşitul zilei, a informat Biroul Naţional de Meteorologie. Gradul de distrugere nu este momentan cunoscut.

'Catastrophic': 1 dead, 130 injured as twisters rip through Ohio, Indiana https://t.co/BLb17W15ea pic.twitter.com/xNZhNdDX5T

În ultimele două săptămâni, în SUA s-a înregistrat o activitate neobişnuit de mare de tip tornadă. Vânturile au desprins acoperişuri - lăsând casele să arate ca nişte păpuşă uriaşe - au distrus casele de la fundaţie, au smuls copaci, au rupt liniile de înaltă tensiune şi au făcut destule stricăciuni încât au fost vizibile pe radar. Echipajele de la autostrăzi au trebuit să utilizeze utilajele de dezăpezire pentru a elibera o autostradă interstatală din Ohio.

