Trei angajate ale unui post de televiziune au fost asasinate în Afganistan

„În această după-amiază, trei colege cu vârstele cuprinse între 17 şi 20 de ani au fost ucise de indivizi înarmaţi în oraşul Jalalabad", a declarat Zalmai Latifi, directorul postului Enekaas TV.

Un oficial din cadrul poliţiei a declarat că unul dintre asasini, un militant taliban, a fost imobilizat şi arestat. „Am arestat un agresor în timp ce încerca să fugă. A mărturisit atacul, este membru al Mişcării talibanilor", a declarat Juma Gul Hemat, şeful Poliţiei din provincia Nangarhar.

Atacul nu a fost încă revendicat.

În decembrie 2020, o prezentatoare de la acelaşi post de televiziune, Malalai Maiwand, şi şoferul acesteia au fost asasinaţi într-un atac similar, produs tot în Jalalabad.

Three women who worked for a local radio and TV station in eastern Afghanistan were gunned down in separate attacks, a news editor said. Tuesday’s killings brought to 15 the number of media workers killed in Afghanistan in the last six months. https://t.co/kXK6oloiSe